الجمعة 30 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من المسجد الأقصى

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 3 مواطنين من المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، نقلا عن شهود عيان، بأن قوات الاحتلال المتمركزة على بوابات المسجد الأقصى اعتقلت المواطنين الثلاثة، لم تتسن معرفة هوياتهم، من باحات المسجد، ونقلتهم إلى أحد مراكزها في مدينة القدس المحتلة.

وأصيب 3 فلسطينيين بالرصاص، صباح اليوم الجمعة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي البلدة القديمة في مدينة نابلس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، قبل قليل، بأن قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المدينة من عدة محاور، وحاصرت منزلًا بالبلدة القديمة وسط مواجهات عنيفة بينها وبين عدد من الشبان الذين حاولوا التصدي للاقتحام.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، بأن شابًا أصيب بشظية بالرقبة وآخر بالرصاص الحي في الصدر، بالإضافة لإصابة مسعف متطوع في الإغاثة الطبية برصاصة في الظهر، نقلوا على إثرها للمستشفى.

الإحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى مدينة القدس مدينة نابلس القدس

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