حصاد الأهلي (2).. تغيير 4 مدربين ومحمد شريف هداف الفريق بـ11 جول في 2022

تولى 4 مدربين قيادة فريق الأهلي في الـ65 مباراة التي لعبها خلال عام 2022 وهم الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني وسامي قمصان والبرتغالي ريكاردو سواريش والسويسري مارسيل كولر.

بيتسو موسيماني قاد الأهلي في 28 مباراة وحصل على المركز الثالث في كأس العالم للأندية وخسر الفريق معه أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقاد سامي قمصان الفريق في 6 مباريات ثم تولى ريكاردو سواريش المسئولية وقاد الفريق في 17 مباراة وخسر الدوري كما خسر في نهائي كأس مصر أمام الزمالك وكان طبيعيا أن يرحل، وجاء كولر لقيادة الفريق في 14 مباراة حتى الآن وفاز ببطولة السوبر المصري.

ريكاردو سواريش خسر معه الأهلي بطولتي الدوري والكأس

تصدر محمد شريف قائمة هدافي الأهلي عام 2022 برصيد 11 هدفا منها 6 في الدوري وخمسة أهداف في دوري أبطال إفريقيا.

وجاء أحمد عبد القادر في المركز الثاني برصيد 9 أهداف منها 4 أهداف في الدوري وهدف في كأس مصر وثلاثة أهداف في دوري أبطال إفريقيا وهدف في كأس العالم للأندية، وحل محمد مجدي أفشة ثالثا في قائمة الهدافين برصيد 8 أهداف منها 7 أهداف في الدوري وهدف في كأس مصر.

وسجل على معلول وحسين الشحات 6 أهداف حيث سجل معلول كل أهداف في الدوري وسجل الشحات 4 أهداف في الدوري وهدفين في دوري أبطال إفريقيا، وسجل كل من الجنوب إفريقي بيرسي تاو والموزمبيقي لويس ميكسوني 5 أهداف.

وهناك 6 لاعبين سجل كل منهم 4 أهداف وهم أحمد سيد غريب وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر وحسام حسن ورامي ربيعة وكريم فؤاد.

وسجل 3 أهداف كل من زياد طارق ومحمد عبد المنعم وحمدي فتحي وياسر إبراهيم، وسجل هدفين كل من وليد سليمان والبرازيلي برنو سافيو، وسجل هدفا واحدا كل من محمد هاني وصلاح محسن والمالي أليو ديانج ومحمود محمود ورأفت خليل وشادي حسين وأكرم توفيق إضافة لهدف سجله مصطفى كرشوم لاعب المريخ السوداني في مرمى فريقه.