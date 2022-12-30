«الداخلية» تستهدف 7 مصانع وشركات غير مرخصة
شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظتي القليوبية والبحيرة.
وأسفرت جهودها في مجالي حماية البيئة والثروة الزراعية "الأعلاف الحيوانية والداجنة- المواد الغذائية" عن ضبط 7 قضايا (4 مصانع– 3 شركات "6 منهم بدون ترخيص") بمضبوطات بلغت (123,1 طن مواد خام ومنتج نهائي لمركزات وأعلاف حيوانية وداجنة مصنعة من مواد مجهولة المصدر مغشوشة ومقلدة وبدون بيانات- 102 طن مواد خام ومنتج نهائي لمخصبات وأسمدة زراعية مُصنعة من مواد مجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة- 40,5 طن مواد خام عبارة عن "توابل، حاصلات زراعية، ملح طعام، خل، زيوت" مجهولة المصدر وبدون بيانات تُستخدم في تصنيع المخللات).