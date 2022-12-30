الجمعة 30 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تستهدف 7 مصانع وشركات غير مرخصة

ارشيفية
ارشيفية

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظتي القليوبية والبحيرة.

وأسفرت جهودها في مجالي حماية البيئة والثروة الزراعية "الأعلاف الحيوانية والداجنة- المواد الغذائية" عن ضبط 7 قضايا (4 مصانع– 3 شركات "6 منهم بدون ترخيص") بمضبوطات بلغت (123,1 طن مواد خام ومنتج نهائي لمركزات وأعلاف حيوانية وداجنة مصنعة من مواد مجهولة المصدر مغشوشة ومقلدة وبدون بيانات- 102 طن مواد خام ومنتج نهائي لمخصبات وأسمدة زراعية مُصنعة من مواد مجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة- 40,5 طن مواد خام عبارة عن "توابل، حاصلات زراعية، ملح طعام، خل، زيوت" مجهولة المصدر وبدون بيانات تُستخدم في تصنيع المخللات).

الإدارة العامة شرطة البيئة والمسطحات القليوبية البحيرة حماية البيئة الثروة الزراعية الأعلاف الحيوانية

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وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

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