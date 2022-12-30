الجمعة 30 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على بعض المحافظات اليوم (فيديو)

أمطار
أمطار

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار انخفاض درجات الحرارة، خاصة في فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر، حيث تنخفض الصغرى خلال فترات الليل على القاهرة الكبرى وتصل إلى 10 و11 درجة مئوية.

وأضافت «غانم»، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على قناة مصر الأولى، أنّه خلال فترات الليل المتأخرة وفترات الصباح الباكر نشعر بالأجواء ما بين الباردة إلى شديدة البرودة، خاصة في مناطق من شمال الصعيد والمدن الجديدة ووسط سيناء، حيث تنخفض درجات الحرارة فيها خلال فترات الليل لأقل من 10 درجات. 

وتابعت: «مع سطوع أشعة الشمس وخلال فترات النهار تستقر الأجواء تماما، وهناك زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس نهارا، والأجواء تكون لطيفة على أغلب المناطق الشمالية، مثل السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وحتى محافظات شمال الصعيد، وأجواء معتدلة ودافئة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء».

تأثير لمنخفض جوى فى طبقات الجو العليا

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى وجود تأثير لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، وتأثيره الكبير والواضح يكون على المناطق الساحلية، خاصة في السواحل الشمالية الغربية وبعض المناطق من شمال الوجه البحري.

وأردفت: «يشهد اليوم فرصا لسقوط الأمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة في بعض الأماكن من مطروح والعلمين والإسكندرية وبعض المناطق من شمال الوجه البحري والبحيرة وكفرالشيخ، وقد تمتد الأمطار لبعض المناطق من جنوب الوجه البحري، وأمطار خفيفة في بعض المناطق مثل المنوفية والغربية والشرقية، كما أن نسبة فرص سقوط الأمطار في المناطق الداخلية ضعيفة جدا، كما أنها خفيفة وغير مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية».

الأرصاد البلاد مستمرة اليوم أنخفاض درجات الحرارة انخفاض درجات الحرارة

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