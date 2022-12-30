المطران عطالله حنا: استقبلوا العام الجديد بالتواضع والمحبة

قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، في بيان له: اليوم مع انتهاء العام الحالي وبدء العام الجديد، تبدأ طفرة المنجمين الذين يخرجون عبر بعض وسائل الإعلام لكي يبثوا أكاذيبهم وافترائاتهم ومعلوماتهم المضللة، والتي لا نستبعد أن تكون مدفوعة الأجر أو موجهة.

وتابع: ما أود أن أقوله لأبناءنا ابتعدوا عن المنجمين ولا تستمعوا إليهم، ولا تضيعوا أوقاتكم وأنتم تستقبلون عامكم الجديد بما يقوله هؤلاء الكذبة الذين تخلوا عن إنسانيتهم وأصبحوا العوبة بيد الشيطان.

وواصل: أن المنجمين يرتكبون خطيئة كبرى من خلال ما يبثونه من معلومات، وكأنهم نصبوا أنفسهم أنبياء يعرفون ماذا سيحدث في المستقبل، ولكن كل من يتابعهم يرتكب خطيئة أيضا، ويدخل الشر إلى حياته بدلا من السلام والذي مصدره الإيمان والصلاة والدعاء.

وواصل: فبدلا من أن تستقبلوا العام الجديد بالمنجمين وافتراءاتهم استقبلوه بالصلاة والدعاء واللقاءات العائلية التي تكرس المحبة والترابط بين الأسر والأفراد.

مؤكدا: ابتعدوا عن هؤلاء الذين يتاجرون بعواطف الناس ويستغلون جهلهم والفراغ الروحي الذي يعيشونه، ابتعدوا عن المنجمين ولا تستمعوا اليهم لان هذه هي خطيئة بحد ذاتها.

وتابع: استقبلوا العام الجديد بالتواضع والمحبة والمبادرات الإنسانية والصلاة والدعاء من أجل أن يتحنن علينا الرب الاله ومن أجل ان يكون العام الجديد عاما أفضل من سابقه.

واستطرد: أقول لكل اولئك الذين يتابعون المنجمين وبعضهم ينتظرهم بشوق وتوق بأن ما تفعلونه إنما هي خطيئة كبرى فلا يمكن ان تكون مسيحيا حقيقيا وفي نفس الوقت ان تذعن لهؤلاء الكذبة والدجالين حتى وان كان هذا من باب التسلية.

وتابع: يسألنا البعض لماذا نفقد السلام والهدوء والطمأنينة في حياتنا، وجوابنا على ذلك هو لأن البعض تخلى عن الإيمان القويم، وبدأوا يستمعون إلى ما يقولونه هؤلاء المنجمين الذين يخدمون أجندات شيطانية خطيرة، ومن يستمع إليهم وكأنهم يفتح أبوابه على مصراعيها لدخول الشيطان والأرواح النجسة إلى بيته وعائلته.

وواصل: ابتعدوا عن هؤلاء المنجمين ولا تستمعوا اليهم ولاتكرروا ما يقولونه، لأن هذا ضلال كبير وابتعاد عن الإيمان الحق وارتماء بين يدي القوى الشريرة في عالمنا بدلا من أن نضع انفسنا بين يدي الرب الرؤوف والمتحنن والمحب للبشر، كما نقول في لغتنا الليتورجية الطقسية.

وتابع: يؤسفني ويحزنني ما الاحظه من اهتمام مفرط لبعض الناس بما يقوله المنجمون والبعض ينتظرونهم بفارغ الصبر، واقول لهؤلاء لا تضوعوا اوقاتكم بهذه الأمور التافهة، فالوقت هو وقت مقدس ولا تدنسونه بهؤلاء الأشرار الذين يتاجرون بمشاعرالناس ويستغلون الفراغ الروحي عندهم ويبثون توقعاتهم المزعومة، فقد كذب المنجمون ولو صدقوا.