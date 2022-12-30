الجمعة 30 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

المطران عطالله حنا: استقبلوا العام الجديد بالتواضع والمحبة

المطران عطالله حنا
المطران عطالله حنا

قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، في بيان له: اليوم مع انتهاء العام الحالي وبدء العام الجديد، تبدأ طفرة المنجمين الذين يخرجون عبر بعض وسائل الإعلام لكي يبثوا أكاذيبهم وافترائاتهم ومعلوماتهم المضللة، والتي لا نستبعد أن تكون مدفوعة الأجر أو موجهة.

وتابع: ما أود أن أقوله لأبناءنا ابتعدوا عن المنجمين ولا تستمعوا إليهم، ولا تضيعوا أوقاتكم وأنتم تستقبلون عامكم الجديد بما يقوله هؤلاء الكذبة الذين تخلوا عن إنسانيتهم وأصبحوا العوبة بيد الشيطان.

وواصل: أن المنجمين يرتكبون خطيئة كبرى من خلال ما يبثونه من معلومات، وكأنهم نصبوا أنفسهم أنبياء يعرفون ماذا سيحدث في المستقبل، ولكن كل من يتابعهم يرتكب خطيئة أيضا، ويدخل الشر إلى حياته بدلا من السلام والذي مصدره الإيمان والصلاة والدعاء.

وواصل: فبدلا من أن تستقبلوا العام الجديد بالمنجمين وافتراءاتهم استقبلوه بالصلاة والدعاء واللقاءات العائلية التي تكرس المحبة والترابط بين الأسر والأفراد. 

مؤكدا: ابتعدوا عن هؤلاء الذين يتاجرون بعواطف الناس ويستغلون جهلهم والفراغ الروحي الذي يعيشونه، ابتعدوا عن المنجمين ولا تستمعوا اليهم لان هذه هي خطيئة بحد ذاتها.

وتابع: استقبلوا العام الجديد بالتواضع والمحبة والمبادرات الإنسانية والصلاة والدعاء من أجل أن يتحنن علينا الرب الاله ومن أجل ان يكون العام الجديد عاما أفضل من سابقه.

واستطرد: أقول لكل اولئك الذين يتابعون المنجمين وبعضهم ينتظرهم بشوق وتوق بأن ما تفعلونه إنما هي خطيئة كبرى فلا يمكن ان تكون مسيحيا حقيقيا وفي نفس الوقت ان تذعن لهؤلاء الكذبة والدجالين حتى وان كان هذا من باب التسلية.

وتابع: يسألنا البعض لماذا نفقد السلام والهدوء والطمأنينة في حياتنا، وجوابنا على ذلك هو لأن البعض تخلى عن الإيمان القويم، وبدأوا يستمعون إلى ما يقولونه هؤلاء المنجمين الذين يخدمون أجندات شيطانية خطيرة، ومن يستمع إليهم وكأنهم يفتح أبوابه على مصراعيها لدخول الشيطان والأرواح النجسة إلى بيته وعائلته.

وواصل: ابتعدوا عن هؤلاء المنجمين ولا تستمعوا اليهم ولاتكرروا ما يقولونه، لأن هذا ضلال كبير وابتعاد عن الإيمان الحق وارتماء بين يدي القوى الشريرة في عالمنا بدلا من أن نضع انفسنا بين يدي الرب الرؤوف والمتحنن والمحب للبشر، كما نقول في لغتنا الليتورجية الطقسية.

وتابع: يؤسفني ويحزنني ما الاحظه من اهتمام مفرط لبعض الناس بما يقوله المنجمون والبعض ينتظرونهم بفارغ الصبر، واقول لهؤلاء لا تضوعوا اوقاتكم بهذه الأمور التافهة، فالوقت هو وقت مقدس ولا تدنسونه بهؤلاء الأشرار الذين يتاجرون بمشاعرالناس ويستغلون الفراغ الروحي عندهم ويبثون توقعاتهم المزعومة، فقد كذب المنجمون ولو صدقوا.

ئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية ل المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

«معلومات الوزراء»: مصر ضمن أفضل 10 اقتصادات نموًا فى العالم 2022

إعادة فتح شارع الهرم بين ناصر الثورة وأحمد لطفى السيد

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم

مصر تلفت أنظار العالم إلى قدرتها على مواجهة واستثمار الأزمات (فيديو)

حصاد 2022| «حياة كريمة».. مبادرة تحقيق التنمية وإعادة بناء الإنسان

الأمن الروسي يعتقل مهاجرا أوكرانيا في القوقاز كان يخطط لهجوم إرهابي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فرقة رضا

ماجد حبته

مئوية الاتحاد السوفيتى

القس رأفت رؤوف الجاولي

ميلاد السيد المسيح كأسلوب للحياة

د هند جاد

الجاهل يكره الحقيقة ويتجاهلها.. والأحمق يراها ويفهمها

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «2»

أحمد غنام

الرجل الذى لا يغضب

ماجد حبته

قادرون باختلاف.. سنة رابعة

محمد العسيري

ولا بطّل سفر

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

قناة عبرية: تل أبيب تستعين بسفير سابق فى واشنطن سعيًا لـ صفقة مع السعودية

بايدن بعد تنصيب نتنياهو رئيسًا لحكومة إسرائيل: سنعارض أى سياسات تهدد حل الدولتين

الجيش الإسرائيلى يعلن اعتقال متسلل من سوريا