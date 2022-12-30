دار الشروق تصدر «سنوات الجري في المكان» لنورا ناجي

صدر حديثا عن دار الشروق للنشر والتوزيع رواية "سنوات الجري في المكان" تأليف الروائية نورا ناجي، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54 والتي تحل فعالياتها بدءا من 24 يناير وحتى الـ6 من فبراير من العام المقبل.

تقدم نورا ناجي في روايتها الجديدة، سيرة اسـتثنائية للحـواس، مـن الرؤية إلى اللمس، ومن التذوق إلى الشم إلى السمع، على شرف ثورةٍ طمحت في الذهاب بعيدًا إلى ما بعد السماء، غير أنها اكتفت بساقيْن مغروستيْن فيما تحت الأرض، قانعةً بالجري في المكان.

وما بين ثورة ووباء، يحاول خمسة فنانين التقدم للأمام لكنهم يكتشفون أن حياتهم قد توقفت بعد فقدان أحدهم في الميدان. يفقدون حواسهم فيحاولون استعادتها بالتمسك بالفن والحب والتفاصيل الصغيرة التي تُشكل الحياة.

شخصياتٌ خلقها «واقع يناير»، تشبثت بحلم تحويل مأزق الوجود إلى فن، ومنعطف الثورة إلى أغنية في سبيل ذلك صنعت نورا ناجي «رواية نصوص»،فحضرت اللوحة والمسرحية، يوميات الحياة وهلوسات الحلم، فضلًا عن الرواية داخل الرواية، بنص روائي يتجاوز تقنيات السرد التقليدية إلى رحابة التجريب.

سنوات الجري في المكان" تدور أحداثها خلال الـ10 سنوات الأخيرة الماضية، ما بين ثورة يناير 2011 مرورا بانتشار جائحة كورونا المستجد 2020 وحتى وقتنا الحالي، فضلا عن خيبات الجيل خلال هذه السنوات، والذي يبدو أنهم ثابتين في أماكنهم، رغم التغيرات التي حدثت في مصر والعالم كله.

غلاف الرواية

ونورا ناجي روائية مصرية، من مواليد طنطا سنة 1987. تخرجت في كلية الفنون الجميلة - قسم هندسة الديكور. صدرت لها أربع روايات: «بانا» عام 2014، و«الجدار» عام 2016، و«بنات الباشا» عام 2017 التي وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة ساويرس فرع شباب الأدباء 2018، و«أطياف كاميليا» عام 2020 التي وصلت للقائمة القصيرة لجائزة ساويرس والفائزة بجائزة يحيى حقي، وفي عام 2020 صدر لها كتاب «الكاتبات والوحدة»، وبعده صدرت مجموعتها القصصية الأولى «مثل الأفلام الساذجة» عام 2021، كما ساهمت في ترجمة كتابين للأطفال وهما: «هل يمكننا مساعدة الأشجار؟»، و«هل يمكننا مساعدة النحل؟» عام 2022.