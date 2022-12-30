الجمعة 30 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الكتان خلال يناير

الحشائش
الحشائش

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الكتان مراعاتها، خلال شهر يناير، وتمثلت التوصيات في الآتي.

الاستمرار في نقاوة الحشائش إن وجدت.
نقاوة النباتات الغريبة عن الصنف للحصول على محصول متجانس في النمو.

- مقاومة الحشائش 

- يعتبر الكتان منافس ضعيف للحشائش ويرجع ذلك إلى صغر مساحة الورقة، ولذلك يجب الاهتمام بمقاومة حشائش الكتان حتى يمكن الحصول على محصول جيد من القش والبذرة.

- انتشار الحشائش في حقول الكتان تسبب نقصا واضحا في المحصول بالإضافة إلى تقليل قيمة القش عند تسويقه. 
ويصاحب نباتات الكتان الحشائش الحولية الشتوية العريضة الأوراق و كذلك رفيعة الأوراق و من أهم الحشائش التي تصاحب محصول الكتان (الحارة والصامة و الزمير و السلق و النفل و غيرها).

و يجب إجراء عملية النقاوة اليدوية لحشائش الكتان في المراحل الأولى من النمو إذا كانت قليلة حتى لا تحدث أضرار ميكانيكية للنبات. 

 - في حالة وجود الحشائش بصورة كثيفة يجب مقاومتها باستخدام مبيد الحشائش ضيقة الأوراق سينال 100 سم3 / فدان تضاف على 120 لتر ماء / فدان.

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الكتان شهر

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وائل لطفي

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