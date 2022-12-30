الجمعة 30 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

7 سنوات.. حكم جديد ضد زعيمة ميانمار المعزولة و33 عاما مجموع الأحكام

أونج سان سوتشي
أونج سان سوتشي

حكمت محكمة عسكرية في بورما الجمعة بالسجن سبع سنوات على الحاكمة المدنية الفعلية السابقة أونج سان سو تشي بعد إدانتها بالفساد في ختام محاكمة استمرت 18 شهرا لحائزة نوبل للسلام، وفق وكالة "فرانس برس". 

وقال مصدر قانوني، إنه حكم الجمعة بالسجن سبع سنوات على سو تشي (77 عاما) في قضية استئجار مروحية وصيانتها تسببت "بخسائرة للدولة". 

وأضاف، أنه "بذلك يفترض أن تمضي سو تشي 33 عاما في السجن في ختام محاكمة وصفها المدافعون عن حقوق الإنسان بالسياسية".

12 تهمة

ويتهم المجلس العسكري الحاكم منذ انقلاب فبراير 2021، سو تشي بعدد من المخالفات، وقد تصدر عليها أحكام بالسجن لعقود في نهاية محاكمتها.

وتواجه سان سوتشي، ما يقرب من اثنتي عشرة تهمة، بما في ذلك التحريض وانتهاك قيود كورونا، وانتهاك قانون الأسرار الرسمية، وهو ما يصل عقوبته المجمعة لأكثر من 100 عام.

وتضمنت قضية التحريض تصريحات نُشرت على صفحة حزبها عبر موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي بعد أن تم اعتقالها هي وزعماء آخرين في الحزب من قبل الجيش، في حين تضمنت تهمة خرق القواعد الوبائية ظهورها في الحملة الانتخابية التي جرت قبل أخر انتخابات لها في نوفمبر من العام الماضي والتي فاز فيها حزبها بأغلبية ساحقة.

وزعم الجيش، الذي خسر حزبه الحليف العديد من المقاعد في الانتخابات، حدوث تزوير كبير في التصويت، لكن مراقبي الانتخابات المستقلين لم يكتشفوا أي مخالفات كبيرة.

وفي ديسمبر الماضي، حكم على سوتشي بالسجن 4 سنوات، بتهمة التحريض وخرق قيود فيروس كورونا المستجد.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، حينها أن هذا يعد أول حكم يصدر بحق سان سوتشي منذ الإطاحة بها في فبراير قبل الماضي.

ويُنظر إلى القضايا المرفوعة ضد سوتشي على نطاق واسع على أنها مفتعلة لتشويه سمعتها ومنعها من الترشح في الانتخابات المقبلة، حيث يحظر الدستور على أي شخص يُرسل إلى السجن بعد إدانته بجريمة تولي منصب رفيع أو أن يصبح نائبًا.

أونج سان سوتشي زعيمة بورما المعزولة حكم إضافي سبع سنوات قضية استئجار مروحية وصيانتها

رئيس التحرير

وائل لطفي

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