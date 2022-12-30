الجمعة 30 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

أبرز فعاليات الكنيسة الكاثوليكية بعد احتفالات عيد الميلاد المجيد

كنيسة
كنيسة

شهدت الكنيسة الكاثوليكية، عددا من الفعاليات وذلك عقب احتفالاتها بعيد الميلاد المجيد وفقا للتقويم الغربي.

وترأس الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، حفل حضانة كاتدرائية أم النعم الإلهية، بأبوقرقاص، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

جاء ذلك بمشاركة القمص يونان إستمالك، والأب يوساب أيوب، راعيي الكاتدرائية. تضمن الاحتفال عددًا من الفقرات المتنوعة، حيث تحدث نيافة المطران في كلمته حول محبة يسوع الطفل للعالم كله.

وقدم الأنبا بشارة التهنئة لجميع الحاضرين، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والعام الجديد، بالإضافة إلى توزيع الهدايا التذكارية.

كما ترأس الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، احتفال عيد الميلاد المجيد، والعام الجديد، وذلك بحضانة القديس يوسف، بمنهري.

جاء ذلك بمشاركة المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية بمصر، والأب ميخائيل صبحي، راعي كنيسة السيدة العذراء ومار يوحنا، بمنسافيس، والقمص متى راجي، راعي كنيسة مار بولس ومار جرجس، بمنهري، والأب فادي فاروق، مسؤول مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية، والشماس عبدالسلام، والأخوات الراهبات.

وتحدث المطران في كلمته حول مضمون عيد الميلاد المجيد، ورسالة الحب لجميع العالم، مؤكدًا أهمية عيش المحبة مع الآخرين، كما قام الأنبا بشارة بتوضيح المفهوم الصحيح لمغارة، وشجرة الميلاد. واختتم الاحتفال بتوزيع الهدايا التذكارية.

ومن جهته التقى الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، الأخوات الراهبات بالإيبارشية، وذلك بمقر المطرانية.

وفي كلمته، تحدث حول حياة التجديد، التي هي قانون الحياة، كما حث الأب المطران الأخوات الراهبات على أهمية التجديد المستمر من خلال التوبة، لأن كلمة التوبة، معناها تغير السلوك.

وفي نهاية اللقاء، قدم الأنبا توما التهنئة للأخوات الراهبات، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والعام الجديد، معبرًا عن امتنانه لهن، لمجهوداتهن المبذولة بالإيبارشية.

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