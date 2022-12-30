الاهتمام بالصحة والعمل.. مما تحذرك الأبراج في العام الجديد 2023؟

مع احتفالاتنا برأس السنة الميلادية، الجميع يتطلع إلى العام الجديد، والذي يجب أن نحذره، تساعدك الأبراج في هذا الشأن.



الحمل

هذا العام قد لا يكون إصلاح الأشياء بسيطًا ويتطلب بعض التعديلات الاستراتيجية، يجب أن تولي اهتمامًا إضافيًا لصحتك خلال الربعين الأولين من العام، بعد ذلك تبدأ الصحة في التحسن وستشعر بالحيوية مرة أخرى، فقط تذكر أنه لا يجب أن تمارس أي ضغط.

برج الثور

قد تضطر إلى التعامل مع المشكلات في علاقاتك الرومانسية في بداية العام، لكن الأمور ستتحول إلى مثيرة قريبًا جدًا، قد تقدم فرص الالتحاق بالجامعة في بلدان أخرى نفسها، قد تكون الرحلة إلى الخارج في وقت قصير للعمل مفيدة للغاية، كن حذرًا من مصائد الصفقات المحتملة من خلال قراءة التفاصيل الدقيقة لأي معاملة بعناية.



برج الجوزاء

يجب الحذر من نزاعات الميراث ومحاولة إيجاد حلول ودية

برج السرطان

كم حذرًا بشكل خاص مع صحتك مع اقتراب العام من نهايته، قد يجد البعض منكم النجاح في صناعة السياحة، يوصى بشراء عقار لكن لا يجب أن تتخذ أي خيارات متسرعة.

برج الأسد

يجب أن تكون الحياة الصحية والرعاية الذاتية هي مبادئك التوجيهية للعام المقبل.

برج العذراء

تجنب تصعيد أي نزاعات على الممتلكات، قد تظهر مهمة خارجية محتملة في الربع الأخير، يشار إلى تطورات كبيرة لأولئك الذين يرغبون في الاستقرار في الخارج.

برج الميزان

قد يواجه الميزان المائل عاطفياً بعض المشاكل في علاقتهما، اتخذ قرارًا يغير العام مبكرًا هذا إذا كان ذلك ممكنًا، قد يحتاج أولئك الذين يعانون من بعض الأمراض المزمنة إلى مزيد من الاهتمام، على الرغم من أنه سيبدأ في التحسن مع اقتراب الربع الثالث من العام.



برج العقرب

إبقاء عقلك واضحًا من خلال الممارسة الروحية يتيح لك رؤية ما وراء قيودك الخاصة.

برج القوس

احترس من الأمور المالية والصفقات.

برج الجدي

احذر من المشاكل الأسرية التي يمكن أن تتعرض لها.

برج الدلو

لا تتسرع في أي شيء في التداول، القيام بذلك قد يكلفك المال، بعد بداية قاسية ستنتهي السنة بشكل جيد، في القريب العاجل قد تحصل على زيادة أو ترقية بسبب القيمة التي يراها الآخرون في ما أنجزته في مجال عملك.

برج الحوت

يجب أن تتراجع عن أي خيارات رئيسية اتخذتها لحياتك المهنية مع تقدم النصف الثاني من العام قد تجد فرص عمل أفضل.