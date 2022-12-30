الجمعة 30 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

دراسة: تقليل الملح فى الطعام يحمى من الإصابة بأمراض القلب

الملح فى الطعام
الملح فى الطعام

كشفت دراسة جديدة نُشرت في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب، أن إضافة الملح إلى الأطعمة بكميات قليلة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب وفشل القلب وأمراض القلب الإقفارية، حيث أوضح الباحثون أن تقليل الملح يحسن صحة قلبك، بحسب موقع "scitechdaily".

وقال الباحثون: "وجدنا أن الأشخاص الذين يتناولون القليل من الملح في طعامهم غالبًا ما يكونون أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب، بغض النظر عن عوامل نمط الحياة والأمراض الموجودة مسبقًا".

ووجدوا أيضًا أنه عندما يجمع المرضى بين نظام DASH الغذائي مع تكرار منخفض لإضافة الملح، فإنهم يكونون أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب؛ لأن تقليل الملح فى الطعام، وليس إزالة الملح تمامًا، هو عامل يساعد في الوقاية.

وقام الباحثون بتقييم ما إذا كان تكرار إضافة الملح إلى الأطعمة مرتبطًا بمخاطر الإصابة بأمراض القلب لدى 176570 مشاركًا من البنك الحيوي في المملكة المتحدة.

وبحثت الدراسة أيضًا العلاقة بين تكرار إضافة الملح إلى الأطعمة ونظام DASH الغذائي من حيث صلته بمخاطر الإصابة بأمراض القلب، واستخدمت الدراسة استبيانًا في الأساس لجمع البيانات حول تكرار إضافة الملح إلى الأطعمة، وليس بما في ذلك الملح المستخدم في الطهي.

وسُئل المشاركون أيضًا عما إذا كانوا قد أجروا أي تغييرات كبيرة على نظامهم الغذائي في السنوات الخمس الماضية، بالإضافة إلى إكمال 1-5 جولات من الاسترجاع الغذائي لمدة 24 ساعة على مدار فترة ثلاث سنوات.

وتم تطوير النظام الغذائي على غرار DASH لمنع ارتفاع ضغط الدم عن طريق الحد من استهلاك اللحوم الحمراء والمعالجة والتركيز على الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم والمكسرات والبقوليات.

في حين أن نظام DASH الغذائي قد حقق فوائد فيما يتعلق بالحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وجدت تجربة سريرية حديثة أن الجمع بين نظام DASH الغذائي مع تقليل الصوديوم كان أكثر فائدة لبعض المؤشرات الحيوية للقلب، بما في ذلك إصابة القلب والإجهاد والالتهابات. 

تم جمع البيانات المتعلقة بأحداث أمراض القلب من خلال التاريخ الطبي والبيانات المتعلقة بحالات دخول المستشفى والاستبيانات وبيانات سجل الوفيات.

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دراسة: تقليل الملح فى الطعام يحمى من الإصابة بأمراض القلب

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