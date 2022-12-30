الجمعة 30 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

نانسى عجرم تكشف سبب تفكيرها فى اعتزال الغناء

نانسي عجرم
نانسي عجرم

كشفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، تفاصيل المرة التي فكرت فيها باعتزال الفن، مؤكدة أن ذلك يعود لعام 2008، ووقتها أخبرت والدتها أنها تريد أن تتفرغ لدراستها وتترك الفن، ولكن والدها لم يعجبه كلامها ولم يوافق عليه.

 

وقالت خلال لقائها ببرنامج "سهرانين"، مع الفنان أمير كرارة"، والمذاع عبر فضائية on، إن والدها كان سندًا لها ولكنه كان يعمل بالعقارات ولم يكن يعرف مراكز الشهرة بالفن وأنها كانت لا تحب الوقوف في المنتصف وكانت تريد تحقيق الشهرة ولهذا قررت الاعتزال.

 

 تعرفها على مدير أعمالها

وعن أول لقاء لها مع مدير أعمالها جيجي لامارا قالت: "كنت بعمل أغنية سنجل لملحن لبناني اسمه سهيل فارس، وكان وقتها ججي  بمنزله وكان يعرفني بالاسم ويحب صوتي وزوجته "نظيره"، كتير بتحبني وكانت تقول له إن “هذه البنت صوتها حلو وكتير لها مستقبل” الله يرحمها فقداناها، وهي عرابة هذه العلاقة والنجاح والاستمرارية وبدأ لقاء وراء أخر نسمع أغاني ونحكي وصارت ووقتها كان عندي احساس أن كل شيء أبيض وسيظبط وبعدها اتفقنا انا وجيجي".

 

 وكشفت تفاصيل أغنية "أخاصمك اه"، قائلة: "قفلنا الألبوم وسافرنا لمصر كان فيه صوت على أغنية وإحنا في الاستديو سمعنا "أخاصمك اه" من الملحن محمد سعد، ومن غير تفكير سجلتها وكانت أساس الألبوم". 

نانسي عجرم اعتزال اعتزال الفن والدها مدير أعمالها الألبوم مصر

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