صابر الرباعى: تركت الهندسة واحترفت الغناء 1990

قال الفنان صابر الرباعي، إنه احترف الغناء عام 1990، حيث رغب في ممارسة هوايته الموسيقية الصوتية، ولهذا ابتعد عن مجال الهندسة فور الحصول على درجة البكالوريوس واتجه إلى الموسيقى والاحتراف الغنائي.

بداية الاحتراف

وأكد المطرب التونسي صابر الرباعي، خلال لقائه ببرنامج "أنغام" مع المطربة الكبيرة أنغام، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن قدرة الفنان الغناء على أصوات العديد من الآلات الموسيقية تمكنه من الخروج عن دائرة التقليدي حتى لا يمل الجمهور من اللون الغنائي الذي يؤديه.

التنوع الموسيقي

وأضاف في حديثه، أنه في بداية العمل الفني يجب التنوع في تقديم الأنماط الموسيقية المختلفة حتى يستطيع الجمهور التعرف على الصوت.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال صابر الرباعي أغنية "يا بنات الحلال" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وكافة المنصات الموسيقية المختلفة، والتي صورها على شكل فيديو كليب رومانسي مبهج.