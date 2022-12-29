فيريرا يكشف سر إحمرار عينه فى مباراة الإسماعيلى

كشف البرتغالي جيسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، السر وراء الإحمرار الشديد الذي ظهر في عينه اليمنى خلال مباراة الفريق أمام الإسماعيلي.

وحقق الزمالك الفوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف لهدف في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد فيريرا في بداية المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أنه يعاني من التهاب في عينه تسبب في هذا الإحمرار.

وأثنى البرتغالي على أداء نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق، مؤكدا أن اللاعب أمامه الكثير ليقدمه خلال الفترة المقبلة.

وقال فيريرا متحدثًا عن دونجا: "لقد خضع لعملية جراحية ثم خاض فترة تأهيل وكان هناك من يتوقع أن يُشارك فور عودته ولكن كل شيء يأتي بالوقت ومازال لديه الكثير قبل أن يتطرق إلى متى يتم تثبيت التشكيل بقوله: "نخوض مباراة كل 3 أيام ومن الصعب جدًا أن أُثبت التشكيل وسط هذه الظروف".

تطرق المدير الفني لعودة التونسي سيف الجزيري للمشاركة بصورة أساسية بقوله، "كان لا بد أن يدخل واحدة واحدة مع الفريق حتى يتأقلم بعد عودته من كأس العالم ونفس الأمر فيما يخص سامسون بعد عودته من الإصابة".