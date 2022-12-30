الجمعة 30 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الدواجن و البيض فى مصر اليوم الجمعة 30 -12-2022

الدواجن و البيض
الدواجن و البيض

ننشر لكم أسعار الدواجن و البيض اليوم في مصر، حيث استقرت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الجمعة عند نفس الارتفاع الذي سجلته منذ عدة أيام، فبلغ سعر الفراخ البيضاء 42 جنيهًا في بورصة الدواجن، وترتفع عدة جنيهات وصولًا للمستهلك.

كما استقر سعر البيض عند نفس الارتفاعات التي سجلها، وبلغ سعر كرتونة بيض أحمر 85 جنيهًا، وأرجعت وزارة التموين ارتفاع أسعار الدواجن و البيض إلى ارتفاع أسعار الأعلاف.

وتعرض «الدستور» في التقرير التالي أسعار الدواجن و البيض اليوم في مصر الجمعة  30 -12-2022

أسعار الدواجن اليوم في مصر 

  • سعر  الفراخ البيضاء وزن  كيلو من  41.00 جنيه الى  42.00 جنيه.
  • سعر الدواجن  الساسو وزن كيلو من  59.00 جنيه الى  60.00 جنيه.

منتجى الدواجن: انفراجة قريبة فى الأسعار بعد عودة الأعلاف لمعدلها الطبيعى

تحدٍ فى نقص مكونات الأعلاف.. الزراعة: الإفراج عن كميات بـ13مليون دولار

  • سعر الدواجن  البلدي وزن كيلو من 59.00 جنيه الى  61.00 جنيه.
  • سعر الدواجن  أمهات أبيض وزن كيلو من 37.00 جنيه الى  38.00 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر 

  • سعر كتكوت أبيض عمر  يوم من  09.25 جنيه الى  09.50 جنيه.
  • كتكوت ساسو يوم 04.25 جنيه 04.50 جنيه.
  • كتكوت بلدي يوم 04.00 جنيه 04.50 جنيه.
  • سعر كتكوت بط فرنساوي يوم 06.50 جنيه 07.50 جنيه.
  • كتكوت بط مسكوفي يوم 15.00 جنيه 16.00 جنيه.
  • كتكوت بط مولارد يوم 15.00 جنيه 16.00 جنيه.
  • لحم بط فرنساوي  24.00 جنيه 24.50 جنيه.
  • لحم بط مسكوفي من  47.00 جنيه الى  47.25 جنيه.
  • لحم بط مولارد من  31.00 جنيه الى  32.50 جنيه.
  • سعر كتكوت رومي أسمر يوم 16.50 جنيه 17.00 جنيه.
  • كتكوت رومي بوم شهر 16.00 جنيه 16.50 جنيه.

منتجى الدواجن: انفراجة قريبة فى الأسعار بعد عودة الأعلاف لمعدلها الطبيعى

  • كتكوت رومي برونزي يوم 16.50 جنيه 17.00 جنيه.
  • كتكوت رومي برونزي 500 جرام 45 يوم 44.00 جنيه 44.50 جنيه سعر كتكوت سمان أسمر بري يوم 02.25 جنيه 02.50 جنيه.
  • كتكوت سمان أبيض هجين يوم 02.75 جنيه 03.00 جنيه.
  • كتكوت سمان هجين بياض 14 يوم 05.50 جنيه 06.00 جنيه.

أسعار البيض اليوم 

  • سعر بيض أحمر 84.00 جنيه 85.00 جنيه.
  • بيض أبيض 80.00 جنيه 81.00 جنيه.
  • بيض بلدي 83.00 جنيه 84.00 جنيه.

أقرأ أيضًا

ارتفاع أسعار البيض والدواجن البيضاء اليوم

الدواجن الفراخ البيض الأعلاف وزارة التموين أسعار البيض اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم

أسعار الدواجن و البيض فى مصر اليوم الجمعة 30 -12-2022

قناة عبرية: تل أبيب تستعين بسفير سابق فى واشنطن سعيا لـ صفقة مع السعودية

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة معلم فصل 2022 عبر بوابة الوظائف الحكومية

الأهلى ينعى الأسطورة البرازيلية بيليه

كييف: الطائرات الأوكرانية شنت 12 غارة على القوات الروسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فرقة رضا

ماجد حبته

مئوية الاتحاد السوفيتى

القس رأفت رؤوف الجاولي

ميلاد السيد المسيح كأسلوب للحياة

د هند جاد

الجاهل يكره الحقيقة ويتجاهلها.. والأحمق يراها ويفهمها

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «2»

أحمد غنام

الرجل الذى لا يغضب

ماجد حبته

قادرون باختلاف.. سنة رابعة

محمد العسيري

ولا بطّل سفر

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل رسالة لابيد إلى نتنياهو: تركها فى مكتب رئاسة وزراء إسرائيل «صورة»

نتنياهو رئيسًا لوزراء إسرائيل رسميًا.. ويؤدى اليمين أمام الكنيست (فيديو)

الكنيست يصادق على تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة برئاسة نتنياهو