أسعار الدواجن و البيض فى مصر اليوم الجمعة 30 -12-2022

ننشر لكم أسعار الدواجن و البيض اليوم في مصر، حيث استقرت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الجمعة عند نفس الارتفاع الذي سجلته منذ عدة أيام، فبلغ سعر الفراخ البيضاء 42 جنيهًا في بورصة الدواجن، وترتفع عدة جنيهات وصولًا للمستهلك.

كما استقر سعر البيض عند نفس الارتفاعات التي سجلها، وبلغ سعر كرتونة بيض أحمر 85 جنيهًا، وأرجعت وزارة التموين ارتفاع أسعار الدواجن و البيض إلى ارتفاع أسعار الأعلاف.

وتعرض «الدستور» في التقرير التالي أسعار الدواجن و البيض اليوم في مصر الجمعة 30 -12-2022

أسعار الدواجن اليوم في مصر

سعر الفراخ البيضاء وزن كيلو من 41.00 جنيه الى 42.00 جنيه.

سعر الدواجن الساسو وزن كيلو من 59.00 جنيه الى 60.00 جنيه.

سعر الدواجن البلدي وزن كيلو من 59.00 جنيه الى 61.00 جنيه.

سعر الدواجن أمهات أبيض وزن كيلو من 37.00 جنيه الى 38.00 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

سعر كتكوت أبيض عمر يوم من 09.25 جنيه الى 09.50 جنيه.

كتكوت ساسو يوم 04.25 جنيه 04.50 جنيه.

كتكوت بلدي يوم 04.00 جنيه 04.50 جنيه.

سعر كتكوت بط فرنساوي يوم 06.50 جنيه 07.50 جنيه.

كتكوت بط مسكوفي يوم 15.00 جنيه 16.00 جنيه.

كتكوت بط مولارد يوم 15.00 جنيه 16.00 جنيه.

لحم بط فرنساوي 24.00 جنيه 24.50 جنيه.

لحم بط مسكوفي من 47.00 جنيه الى 47.25 جنيه.

لحم بط مولارد من 31.00 جنيه الى 32.50 جنيه.

سعر كتكوت رومي أسمر يوم 16.50 جنيه 17.00 جنيه.

كتكوت رومي بوم شهر 16.00 جنيه 16.50 جنيه.

كتكوت رومي برونزي يوم 16.50 جنيه 17.00 جنيه.

كتكوت رومي برونزي 500 جرام 45 يوم 44.00 جنيه 44.50 جنيه سعر كتكوت سمان أسمر بري يوم 02.25 جنيه 02.50 جنيه.

كتكوت سمان أبيض هجين يوم 02.75 جنيه 03.00 جنيه.

كتكوت سمان هجين بياض 14 يوم 05.50 جنيه 06.00 جنيه.

أسعار البيض اليوم

سعر بيض أحمر 84.00 جنيه 85.00 جنيه.

بيض أبيض 80.00 جنيه 81.00 جنيه.

بيض بلدي 83.00 جنيه 84.00 جنيه.