تحدي في نقص مكونات الأعلاف.. الزراعة: الإفراج عن كميات بـ 13مليون دولار

أوضح الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أهمية الإفراج عن كميات بـ 13 مليون دولار، ومدى انعكاسها إيجابيًا على قطاع الزراعة، قائلًا:"إن هناك اهتمام كبير من قبل وزارة الزراعة المصرية بتطوير منظومة الدواجن والإهتمام بها".

وأضاف القرش خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية ten، أن قطاع الدواجن يمثل بديل جيد لمصادر البروتين من الأصل الحيواني، وبالتالي تم التوسع فيها سواء في مجال الإنتاج الداجني من اللحوم، أو بيض المائدة.

وأوضح أن الفترة الماضية شهدت تحديات قبل يوم 16 أكتوبر، وكان يوجد ملاحظة لبعض المربيين بوجود نقص في مكونات الأعلاف، لافتاً إلى أنه في هذه الفترة في 16 أكتوبر تم عقد اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء، بما يؤكد أهمية هذا القطاع للدولة المصرية.

وأشار متحدث الزراعة إلى أنه تم التأكيد على ضرورة وجود متابعة دورية أسبوعية لعمليات الإفراج في الفترة من 16 أكتوبر حتى الآن، حيث تم الإفراج عن كميات تقدر جملتها بحوالي مليون و 427ألف طن، بإجمالي 13 مليون دولار.