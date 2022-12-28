الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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توك شو

منتجى الدواجن: انفراجة قريبة فى الأسعار بعد عودة الأعلاف لمعدلها الطبيعى

الدكتور ثروت الزيني
الدكتور ثروت الزيني

أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن قرار رئيس الوزراء بالإفراج عن البضائع العالقة في الجمارك كان بمثابة ضربة قوية للسوق السوداء ومافيا المستوردين والتجار. 

مصر نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي”، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد"، إن صناعة الدواجن، صناعة وطنية نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي، موضحًا أن تحرك الحكومة كان إيجابيًا وجعل المربين يشعرون أن الدولة تقف إلى جوارهم. 

وأكد أن المستغلين كانوا يكسبون 20 ألف جنيه في طن الصويا، على حساب تدمير صناعة وخراب بيوت، حيث كان هناك 3.5 مليون عامل في صناعة الدواجن مهددين بفقد عملهم، مشيرًا إلى أن مصر تنتج 4 ملايين دجاجة يوميًا، و40 مليون بيضة.

وأوضح أن أسعار الأعلاف ستعود إلى معدلها الطبيعي بعد ارتفاعها إلى الضعف، وأن 65% من صناعة الدواجن تعود لصغار المربين، موضحا أن انخفاض أسعار الأعلاف سوف ينعكس على السعر للمستهلك. 

وعن انخفاض أسعار الدواجن، قال إنه بعد عودة صغار المربين الذين خرجوا من المنظومة إلى الإنتاج مرة أخرى، سوف تنخفض الأسعار في ظل تراجع التكلفة.

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