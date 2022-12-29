الخميس 29 ديسمبر 2022
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مصطفى بكرى: مشاهد احتفالية «قادرون باختلاف» تعكس إنسانية السيسى

مصطفى بكري
مصطفى بكري

علق الإعلامي مصطفى بكري، على المشاهد الإنسانية التي جمعت الرئيس السيسي بذوي الهمم في احتفالية قادرون باختلاف، مؤكدًا أنها تعكس مدى اهتمام الرئيس بهم، أطفالا وشباب. 

الرئيس السيسى يحتضن ذوى الهمم

أضاف، خلال برنامج “حقائق وأسرار”، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن الرئيس السيسي في هذا اليوم يتحدث ويحتضن هؤلاء الأشخاص من ذوي الهمم، بروح الإنسان والأب الحنون. 

وأكد أن كل من شاهد هذه الاحتفالية يدرك إنسانية الرئيس السيسي وإحساسه الدائم بذوي الهمم، مؤكدا أن هذه الفئة عانت لعقود كبيرة من تجاهل داخل المجتمع، إلى أن جاء الرئيس السيسي ليهتم بهم ويعمل على تمكينهم بالمجتمع وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم. 

وأشار إلى أن الرئيس السيسي وجه بتخصيص مليار جنيه لدعم ذوي الهمم، موضحا أنها لافتة كريمة، مع توظيف هذا المبلغ وغيره من التبرعات سيكون لصالح هؤلاء.. كل التحية والتقدير للرئيس السيسي.. كل عام وأنت بخير.

الرئيس عبدالفتاح السيسي قادرون باختلاف ذوي الهمم إنسانية لافتة كريمة التبرعات

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