5 أسواق أوروبية تتصدر حركة السياحة الثقافية فى مصر

أعلنت لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، اليوم، عن أبرز سمات موسم السياحة خلال عام 2022، عبر تقريرها السنوي عن حالة السياحة، حيث وصفت حالة السياحة الثقافية بأنها الأفضل على الإطلاق منذ انتشار جائحة كورونا خلال موسم عام 2019، وذلك وفق معايير التقرير الذي يعتمد على بيانات موثقة، تتناول الأسواق المصدر للحركة وعدد الليالي السياحية وأبرز الأيام التي تزيد في معدلات الحركة، ومتوسط حجم إنفاق السائح، إلى جانب مجموعة أخرى من المعايير.

وقال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن هناك 5 أسواق أوروبية تصدرت حجم الإشغال الفندقي لحركة السياحة الثقافية في مصر الفنادق وهم بالترتيب إسبانيا، فرنسا، أمريكا، ألمانيا، وإيطاليا، لافتاً إلى خروج السوق البريطانية من قائمة أول 5 دول مصدرة لحركة السياحة الثقافية هذا العام، وأوضح ذلك يحتاج لدراسة السبب بشكل علمي.

كما أضاف وفقا لتقرير اللجنة، فإن السوق الإسبانية يقود حركة التدفقات للعام الثاني على التوالي بعد أن توالت رحلاته على مدار العام بدلًا من موسم واحد فقط، ومن أبرز سمات الموسم النشاط الكبير لرحلات اليوم الواحد بين الوجهات الشاطئية ووجهات السياحة الثقافية كنتيجة مباشرة لتحسين البنية التحتية وجودة الطرق، السمة الثالثة هو الاكتشافات الأثرية خلال الفترة الماضية وحجم ترميمات الآثار في المقاصد الأثرية بالأقصر ودندرة وإسنا، وهو الأمر الذي قام وفد لجنة تسويق السياحة الثقافية خلال بورصة لندن الماضية وخلال معرض الفيتور في إسبانيا بالتركيز عليه، والنقطة الرابعة كان مبادرة دعم صناعة السياحة من خلال البنك المركزي، والتي كانت نتيجة لدعم القيادة السياسية ممثل في الرئيس عبدالفتاح السيسي لها، مما كان له أثر بارز في القدرة على استقبال الحركة الوافد.