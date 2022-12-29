«مبارك» يكرم المتميزين من أبناء جامعة المنوفية

قام الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، اليوم، بتكريم المتميزين من أبناء الجامعة بحضور نواب رئيس الجامعة الدكتور أحمد القاصد للدراسات العليا والبحوث، الدكتورة نانسى أسعد للتعليم والطلاب، الدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، المحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة، ورؤساء ونواب الجامعة السابقين، وعمداء الكليات، ولفيف كبير من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأمناء الجامعة المساعدين ، ومديرى العموم والإدارات والطلاب، وأسر المكرمين.

ألقى رئيس الجامعة كلمة ترحيبية بالحضور، وتقدم بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وللشعب المصرى وللأخوة الأقباط بمناسبة العام الميلادى الجديد، وأعياد الميلاد المجيدة، متمنيا مزيدا من التقدم والرخاء لمصر فى ظل قيادتها الرشيدة، وأعيادا سعيدة على جميع المصريين.

كنا وجه تهنئة خاصة لأبناء جامعة المنوفية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب فى عيد الجامعة السادس والأربعين، متمنيا مزيدا من النجاحات والإنجازات لجامعة المنوفية منارة العلم فى قلب الدلتا.

واستعرض رئيس الجامعة فى كلمته إنجازات الجامعة منذ العام الماضى، والأحلام التى تحققت على أرض الواقع من بدء الدراسة بجامعة المنوفية الأهلية، ووضع حجر أساس المدينة الطبية، واستلام ٢٠٠ فدان بمدينة السادات لصالح تنفيذ توسعات جامعة المنوفية تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية بتخصيص هذه الأرض للجامعة، معربا عن سعادته بتحقيق أحلام كانت بعيدة المنال، وبفضل الله ودعم رئيس الجمهورية، وجهود المخلصين من أبناء الجامعة تحققت الأحلام لتكون شاهدا على ماوصلت إليه الجامعة من تطور وتقدم لتظل ساطعة فى قلب الدلتا، وتكون فى مكانتها اللائقة على خريطة التعليم العالى داخل مصر وخارجها.

وتم عرض فيلم تسجيلى عن نشأة جامعة المنوفية وكلياتها ومعاهدها وبرامجها الخاصة المتميزة، وتقدم الجامعة فى التصنيفات العالمية، والتحول الرقمى، وما تقدمه قطاعات الجامعة للطلاب وطلاب الدراسات العليا والمجتمع، ومشاركة الجامعة فى المبادرات القومية للدولة منها مبادرة حياة كريمة، ومحو الأمية، ورعاية ذوى الهمم، وفيلم ثان عن أحلام جامعة المنوفية التى تحققت لتستمر الجامعة فى طريق تحقيق رؤيتها التى تتماشى مع رؤية الدولة المصرية ٢٠٣٠ نحو الجمهورية الجديدة، وقام بتنفيذ الأفلام التسجيلية وحدة الانتاج الإعلامى بالجامعة.

هذا وقام رئيس الجامعة بتكريم كل من: أعضاء هيئة التدريس ممن بلغوا سن الستين، وتكريم أسر أعضاء هيئة التدريس الذين وافتهم المنية خلال هذا العام، والفائز بجائزة الجامعة التشجيعية فى مجال العلوم الهندسية والمعلوماتية والحاسبات الدكتور وليد فؤاد الهندسة الإلكترونية، والفائزين بجوائز الجامعة للتأليف العلمى فى المجال العلمى الدكتور فاروق حسن، الدكتور أحمد عبدالوهاب، الدكتور جودة محمد كلية الزراعة، وفى المجال الأدبى الدكتورة هويدا عزت كلية الآداب، والفائزين بجائزة أفضل دكتوراه فى القطاع العلمى الدكتور طارق رجب الهندسة الالكترونية، وفى القطاع الأدبى الدكتورة أميرة أحمد الآداب، وأفضل ماجستير فى العلمى الدكتور شادى ممدوح الهندسة الإلكترونية، وفى الأدبى الدكتور صلاح دياب الآداب، وتكريم المشرفين على الرسائل.

وتكريم الفائزين من أعضاء هيئة التدريس بجائزة الدكتور مصطفى بهجت عبدالمتعال وهم: الدكتور محمد حجاج كلية الطب، الدكتور أشرف نوار العلوم، الدكتور محمد فرج الآداب، الدكتورة سمر محمود التجارة، الدكتورة دينا سويد معهد الكبد القومى، الدكتورة نورهان سامى الحقوق، والفائزين بالجائزة من الطلاب الطالبة أميرة السيد كلية الطب، الطالبة حبيبة طاهر التجارة.

والفائز بجائزة الدكتور بهاء حلمى لأحسن رسالة دكتوراه فى الرياضيات التطبيقية الدكتور أحمد الرفاعى كلية العلوم، وأحسن رسالة ماجستير فى الإحصاء الرياضى الدكتورة لبنى هشام كلية العلوم.

وتكريم الدكتور ناصر عبد الفضيل الهندسة الإلكترونية ضمن قائمة أفضل ٢٪ من العلماء المتميزين فى تخصص الرياضيات الهندسية، والدكتور هشام الصعيدى كلية العلوم عن نشر بحث النباتات المذكورة فى الكتب الإسلامية، والدكتورة دينا عبدالحميد كلية العلوم لترقيتها بنظام التميز العلمى من اللجنة العلمية الدائمة.

وتكريم الطلاب الأوائل على جميع الكليات للعام الدراسى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢،

وتكريم الطبيب محمود سويد الحاصل على المركز الثانى على مستوى العالم فى حفظ القرآن، والطالب محمود السيد الفائز بالمركز السابع على الجمهورية فى مسابقة المشروع الوطنى للقراءة فئة القارئ الماسى.

كما كرم رئيس الجامعة الكليات الفائزة بجائزة التميز البيئى وهى: التربية النوعية، الهندسة فى الفصل الدراسى الأول، وكليات الهندسة الإلكترونية، والحقوق، والتجارة فى الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى الماضى وتسلم الشهادات عمداء الكليات الفائزة.