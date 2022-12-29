رابط بوابة الوظائف الحكومية 2022.. طرق الاستعلام وكيفية التقديم

يبحث الكثير من الجمهور ورواد "السوشيال ميديا" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن كيفية التقديم والدخول إلى بوابة الوظائف الحكومية، والتي جاءت ضمن الأكثر بحثا عبر موقع "جوجل".

بوابة الوظائف الحكومية 2022

تتيح بوابة الوظائف الحكومية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، التقديم للوظائف عبر رابط محدد مخصص لكل وظيفة، يتم الإعلان عنها من قبل الجهة المحددة من خلال بيانات محددة يتم ملؤها في خانات محددة، وترصد "الدستور" استعلام طرق بوابة الوظائف الحكومية 2022، في سياق السطور التالية.

استعلام بوابة الوظائف الحكومية بالرقم القومي ورقم التقديم عقب التقديم من خلال لينك بوابة الوظائف الحكومية من هنا.

المسابقات الموجودة على بوابة الوظائف الحكومية 2022

وللراغبين في التقديم في بوابة الوظائف الحكومية في إحدى المسابقات التالية:-

معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال بمحافظة البحر الأحمر تعاقد (إعلان تكميلي)

معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال بمحافظة مطروح تعاقد (إعلان تكميلي)

معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال بمحافظة أسوان تعاقد (إعلان تكميلي)

معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال بمحافظة سوهاج تعاقد (إعلان تكميلي)

معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال بمحافظة الشرقية تعاقد(إعلان تكميلي)

معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال بمحافظة أسيوط تعاقد(إعلان تكميلي)

معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال بمحافظة القليوبية تعاقد (إعلان تكميلي)

معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال بمحافظة الجيزة تعاقد (إعلان تكميلي)

معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال بمحافظة جنوب سيناء تعاقد (إعلان تكميلي)

معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال بمحافظة قنا تعاقد (إعلان تكميلي)

معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال بمحافظة السويس تعاقد (إعلان تكميلي)

معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال بمحافظة الأقصر تعاقد (إعلان تكميلي)

معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال بمحافظة بورسعيد تعاقد (إعلان تكميلي)

معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال بمحافظة القاهرة تعاقد (إعلان تكميلي)

جامعة دمياط.. معيد بجامعة دمياط ــ كلية الآداب

مدرس بجامعة دمياط ــ كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي.

جامعة أسيوط.. مدرس بقسم التصميم الميكانيكي والإنتاج كلية الهندسة - جامعة أسيوط ـ قسم التعليم.

مديرية التنظيم والإدارة بالغربية.. مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والترتيب وموازنة الوظائف.

الهيئة العامة للنقل النهري.. وظائف فنية (نقل - ندب - إعارة).

أخصائي تشغيل حاسبات آلية (نقل - ندب - إعارة).

معهد بحوث الإلكترونيات.. رئيس الإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة.

جامعة أسيوط.. وظائف قيادية.

مدرس تخصص تقنيات المعلومات بقسم المكتبات كلية الآداب.

مدرس تخصص علاقات عامة واعلان بقسم الإعلام كلية الآداب.

مدرس تخصص صحافة إلكترونية بقسم الإعلام كلية الآداب.

وزارة التنمية المحلية.. وظائف قيادية.

جامعة المنصورة.. أمين كلية التجارة بالمستوى الوظيفي (مدير عام).

مديرية الزراعة بقنا.. مدير عام الإدارة العامة للشئون الزراعية.

محافظة البحيرة.. مدير عام الادارة العامة لشئون الإنتاج والشئون الإقتصادية.

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.. وظائف قيادية.

جامعة قناة السويس.. وظائف قيادية.

وزارة التموين والتجارة الداخلية.. وظائف قيادية

مديرية التربية والتعليم بالدقهلية.. مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم.

الهيئة العامة للطرق والكباري.. وظائف قيادية.

جامعة القاهرة.. طبيب مقيم بالمعهد القومي للأورام عن طريق الإعارة.

جامعة المنوفية.. طبيب مقيم جامعة المنوفية (قسم المستشفيات الجامعية – وقسم التعليم مستشفى أمراض الكبد) عن طريق الإعارة.

الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة.. مدير عام فرع هيئة بالأحياء

وظائف الجهاز المركزي للمحاسبات