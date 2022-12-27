وكيل «تعليم كفر الشيخ» يترأس لجنة اختيار الوظائف الإشرافية بـ4 إدارات

أجرت لجنة الموارد البشرية بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، برئاسة محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، مساء اليوم الثلاثاء، المقابلات الشخصية لاختيار القيادات الإشرافية لإدارات "التعليم الفني - مدارس التجريبيات - الحامول - غرب كفر الشيخ" وذلك بمقر نقابة المعلمين.

وشكل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لجنة برئاسة محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ضمت العديد من الأعضاء سواء بالمحافظة ونقابة المعلمين، ومجلس الأمناء، وعدد من الجهات المعنية، لاختيار القيادات الإشرافية بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس، وإجراء المقابلات الشخصية معهم.

ووجه محافظ كفر الشيخ بتطبيق معايير الشفافية والنزاهة في اختيار القيادات التعليمية على أسس الخبرة والكفاءة والمؤهلات العلمية والسمات الشخصية والقيادية.

وفي وقت سابق، التقي محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ بالطلاب المثاليين على مستوى المحافظة للمرحلة الإعدادية، في إطار حرص الاتحادات الطلابية على بناء الشخصية الوطنية المتكاملة، من خلال رؤية مصر المستقبلية للجمهورية الجديدة، ورعايتها للشباب باعتبارهم قادة المستقبل وأمل الأمة في تحقيق أهداف التنمية.