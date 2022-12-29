الخميس 29 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قبول تظلم واحد والموافقة على 4 طلبات تقنين أراضي جديدة ببني سويف

الاجتماع
الاجتماع

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الاجتماع (111) للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة، بحضور بلال حبش نائب المحافظ، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، العقيد أركان حرب محمد سمير عمار المستشار العسكري للمحافظة، المستشار حسام سلامة مفوض الدولة، وأحمد إبراهيم مدير عام أملاك الدولة ومسؤولي الاستثمار ورؤساء المدن والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع، تم قبول تظلم والموافقة على 4 طلبات تقنين جديدة، ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها "حتى اليوم" إلى 4045 طلباً، في حين وصل إجمالي العقود التي تحريرها إلى2508 عقدا موزعا (1941 عقد مباني+567 عقد زراعة )، وجار البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

وفي سياق آخر، استكمل بلال حبش نائب المحافظ، سلسلة اجتماعاته الدورية مع أعضاء اللجنة المكلفة بالإشراف على منظومة العمل في ملف التقنين، والتي شكلها المحافظ للإشراف على عمل اللجان المسئولة عن دورة التقنين ،بهدف تسريع وتيرة العمل وتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه عمل اللجان، وذلك في ضوء الكتاب الدوري لوزارة التنمية المحلية بشأن توصيات لجنة استرداد أراضى الدولة المتضمن تشكيل تلك اللجان لهذا الغرض.

وتابع نائب المحافظ ما تم تنفيذه من تكليفات في الاجتماعات السابقة،والتي تستهدف تسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراض الدولة، من خلال توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات التي تواجه عمل اللجان لوضع الحلول المناسبة لها، حيث تم استعراض مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ والإنجاز في المعاينات والموقف التعاقدي وعدد العقود المحررة"زراعة/ بناء"، بجانب عرض بعض المشكلات التي تم التغلب عليها للدفع بجهود المحافظة في هذا الملف.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أملاك الدولة بني سويف نائب المحافظ التنمية المحلية

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وائل لطفي

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