دراما رمضان 2023.. صلاح عبدالله ينضم لأبطال «حضرة العمدة»

تعاقد الفنان القدير صلاح عبدالله، على المشاركة فى بطولة مسلسل «حضرة العمدة»، الذي يشارك خلاله نخبة كبيرة من نجوم الفن فى مقدمتهم النجمة روبي، لتخوض به السباق الدرامي الرمضاني 2023.

ويعد هذا التعاون الثانى للفنان صلاح عبدالله، مع الشركة المنتجة للعمل، بعد أن شارك في مسلسل «قيد عائلي»، الذى تم عرضه فى عام 2019 وحقق نجاحًا كبيرًا.

وفى سياق متصل، انتهت مجموعة فنون مصر لمالكيها ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من إبرام التعاقدات الخاصة مع نخبة من كبار النجوم للمشاركة فى أحداث المسلسل.

ويواصل فريق العمل تصوير الأحداث داخل أحد اللوكيشنات الأساسية للمسلسل بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، بقيادة المخرج عادل أديب، فيما يواصل الموسيقار شادى مؤنس التحضيرات لوضع الموسيقى التصويرية والفواصل الخاصة بالأحداث، لخلق مادة موسيقية مغايرة لها أبعاد تتناسب مع طبيعة النص والصورة وتخصصات الأبطال، للخروج بالعمل فى أفضل صورة ممكنة.

ميزانية ضخمة فى ثالث تعاون بين فنون مصر والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

ووضعت مجموعة فنون مصر ميزانية ضخمة للمسلسل بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى إطار التعاون المشترك المثمر لخروج العمل على أكمل وجه، خاصة أنها اعتادت توفير الإمكانات المطلوبة ومعدات التصوير بجودة عالية بكل أعمالها الفنية، فى ثالث تعاون بينهما بعد نجاح مسلسل «ملف سري» للنجم هاني سلامة، الذى عرض فى الموسم الدرامى الرمضانى الفائت، ومن قبله مسلسل «نقل عام» للنجم الكبير محمود حميدة، كما أننا اعتدنا ضخامة الأعمال التى تصنعها فنون مصر كونها أنتجت عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية التليفزيونية، التي حققت نجاحًا كبيرًا، وارتبط بها الجمهور، وشهدت تعاونًا مع كبار النجوم، على رأسهم الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، الذي قدم مع الشركة «باب الخلق»، «جبل الحلال» و«راس الغول»، ومن إنتاجات الشركة «الطوفان»، «الأب الروحي 1 و2»، «ظل الرئيس»، «بعد البداية» و«رحيم».

تفاصيل وصناع مسلسل «حضرة العمدة»

مسلسل «حضرة العمدة» من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، ويناقش «قضية المرأة في المجتمع من خلال تولي سيدة شابة منصب عمدة قريتها لتواجه كل تحديات الواقع»، ويشارك خلاله نخبة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم روبي، وسميحة أيوب، وبسمة، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبدالمغني، ووفاء عامر، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وأحمد بدير، وأحمد رزق، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، ومن إخراج عادل أديب.

آخر أعمال صلاح عبدالله الدرامية

ويعرض حاليًا للفنان القدير صلاح عبدالله، مسلسل «النقطة العامية» على قناة «النهار»، والذى ينتمي ‏لنوعية الدراما القصيرة، حيث تعرض أحداثه في 15 حلقة ويحمل طابع السايكودراما، إذ تدور ‏الأحداث في إطار اجتماعي حول النقطة العامية في مخ الإنسان، وصراعاته النفسية والداخلية، ويشارك فى بطولة المسلسل نخبة كبيرة من الفنانين منهم أيتن عامر، هاجر الشرنوبي، إيهاب فهمي، ومحمد ‏عز، وآخرون، ومن تأليف عمرو جمعة وإخراج وائل فهمي عبدالحميد.