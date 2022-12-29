الخميس 29 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 6.1 طن أرز أبيض دون مستندات فى الإسكندرية

ارشيفية
ارشيفية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته كمية قدرها 6.1 طن أرز أبيض "عينى"، معبأ داخل شكائر دون مستندات، وعدم الإعلان عن الأسعار بقصد بيعه بأزيد من السعر المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمختلف الجرائم التموينية ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق، خاصةً السلع الغذائية، عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المدير المسئول محافظة الاسكندرية أرز أبيض السلع الغذائية الإدارة العامة أقسام شرطة التموين أرباح غير مشروعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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