ضبط 1718 قضية تموينية متنوعة من بينها حجب سلع غذائية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.. فقد أسفرت عن ضبط (1718) قضية تموينية متنوعة من بينها:-

ضبط (8) قضايا حجب "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (17,060 طن أرز أبيض "عينى")، (24) قضية بيع بأزيد "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (11,951 طن أرز أبيض "عينى")، (8) قضايا حجب "أرز شعير" بمضبوطات بلغت (54,210 طن أرز شعير "عينى")، (55) قضية عدم توريد أرز شعير بمضبوطات بلغت (187,807 طن أرز شعير "مستندى") ، (6) قضية غش أعلاف "غير صالحة للإستخدام" بمضبوطات بلغت (15,500 طن أعلاف حيوانية "عينى") ، وكذا ضبط (6) قضايا أعلاف وأسمدة زراعية "غش - مجهولة المصدر" بمضبوطات بلغت (227,600 طن أعلاف حيوانية وداجنة ومخصبات زراعية "عينى")

كذا ضبط (2) قضية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية بمضبوطات بلغت (2,640 طن دقيق أبيض "عينى" - 23,791 طن "سكر –مكرونة – عدس") ، وكذا ضبط (515) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير غذائية ومواد البناء بمضبوطات بلغت (6,500 طن دقيق أبيض "عينى" – 36,082 طن " سلع ومواد غذائية متنوعة " -1470 عبوة زيت طعام - 1000 رغيف خبز سياحى – 5520 عبوة سجائر – 10 أطنان أسمنت).

وكذا ضبط (813) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (13 قضية دقيق بلدى مدعم "مستندى – عينى" – 210 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - 239 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 351 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (28.300 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 2.950 طن دقيق بلدى مدعم "عينى").

وكذا ضبط (25) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (1,403 طن "سكر تموينى" – 5,250 طن أسمدة زراعية مدعمة "عينى" – 480 عبوة زيت تموينى - 400 إسطوانة بوتاجاز "مستندي" – 6000 لتر مواد بترولية "عينى").. بحجم مضبوطات "سلع غذائية" بلغت إجمالى (376,159 طن "مستندي – عيني") أبرزها (28.300 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" -2.950 طن دقيق بلدى مدعم "عينى" - 9,140 طن دقيق أبيض "عينى" – 29,011 طن أرز أبيض "عينى" - 54,210 طن أرز شعير "عينى" – 187,807 طن أرز شعير "مستندى" - 59,873 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة" - 1,403 طن "سكر تموينى" – 1470 عبوة زيت طعام – 480 عبوة زيت تموينى – 1000 رغيف خبز سياحى – 6000 لتر مواد بترولية "عينى" - 400 إسطوانة بوتاجاز "مستندى" – 5520 عبوة سجائر – 5,250 طن أسمدة زراعية مدعمة "عينى" - 243,100 طن أعلاف حيوانية وداجنة ومخصبات زراعية "عينى" – 10 أطنان "أسمنت").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.