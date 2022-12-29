الخميس 29 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

«الشباب» تستضيف جلسة حول الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في مرحلتها الثالثة

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

تنظم وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد الذراع التدريبي والتثقيفي لهيئة الرقابة الإدارية، جلسة للشباب عبر تقنية الاتصال المرئي، حول (الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في مرحلتها الثالثة)، من خلال مكتب مساعد ومعاون الوزير للسياسات والتنمية الشبابية والإدارة المركزية لتنمية الشباب (الإدارة المركزية للجامعات)، يحاضر فيها اللواء دكتور  محمد سلامة وكيل هيئة الرقابة الإدارية ومدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

ويشارك في الجلسة الكيانات الشبابية، والاتحادات الشبابية، والجوالة والجوالات، والاتحادات الطلابية، والهيئات الشبابية، برلمان الشباب، YLY، والاتحادات الطلابية.

وتأتي الجلسة  في إطار الاحتفالات باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وفي إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الشباب والرياضة وهيئة الرقابة الإدارية، وفي ضوء إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي أصدرتها الهيئة في مرحلتها الثالثة 2022-2030.

ومن جانبه ، أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته البالغة  بالتعاون المستمر والدائم مع هيئة الرقابة الإدارية(الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد)في تنفيذ البرامج والفعاليات المشتركة التي تسعى دوما لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة في الفساد في مراحلها المختلفة، والتي تستهدف النشء والشباب والرياضة .

أكد وزير الشباب والرياضة أنه من خلال التعاون المشترك سعياً إلى تكامل الجهود المشتركة في مجال نشر قيم الحوكمة ومكافحة الفساد بما يسهم في خلق ثقافة رافضة لكافة أشكال الفساد.

الإدارة المركزية لتنمية الشباب استراتيجية الاستراتيجية الوطنية الأكاديمي التعاون المشترك الهيئات الشبابية الحوكمة ومكافحة الفساد

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

الأكثر قراءة

طالبة بالإسكندرية تحصد جائزة «أنا مواطن متوسطى» بمرسيليا

أوكرانيا تعلن إسقاط 54 صاروخًا روسيًا اليوم

«المصرية للاتصالات» توفر خدمات التوثيق والشهر العقارى فى 9 فروع

«تفوق محلى كلاكيت تانى مرة وإخفاق إفريقى معتاد».. حصاد الزمالك فى 2022

عمومية «مصر للأسمنت المسلح» تجدد الثقة فى مجلس إدارتها

طبيب إسعاد يونس يكشف التطورات الأخيرة لحالتها الصحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «2»

أحمد غنام

الرجل الذى لا يغضب

ماجد حبته

قادرون باختلاف.. سنة رابعة

محمد العسيري

ولا بطّل سفر

فيصل شمس

حرمة تهنئة المسيحيين بأعيادهم

عبد الرحيم طايع

ماذا بعد كأس العالم؟!

مدحت بشاى

امنعوا الضحك!

إبراهيم داود

فنان كبير.. وفن عظيم

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

22 وزيرًا وحلف اليمين غدًا.. تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة برئاسة نتنياهو

نتنياهو يعين هنغبى رئيسًا لمجلس الأمن القومى الإسرائيلى

من هى سفيرة إسرائيل الجديدة لدى تركيا؟ خدمت عسكريًا ودرست علم المصريات