«الشباب» تستضيف جلسة حول الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في مرحلتها الثالثة

تنظم وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد الذراع التدريبي والتثقيفي لهيئة الرقابة الإدارية، جلسة للشباب عبر تقنية الاتصال المرئي، حول (الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في مرحلتها الثالثة)، من خلال مكتب مساعد ومعاون الوزير للسياسات والتنمية الشبابية والإدارة المركزية لتنمية الشباب (الإدارة المركزية للجامعات)، يحاضر فيها اللواء دكتور محمد سلامة وكيل هيئة الرقابة الإدارية ومدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

ويشارك في الجلسة الكيانات الشبابية، والاتحادات الشبابية، والجوالة والجوالات، والاتحادات الطلابية، والهيئات الشبابية، برلمان الشباب، YLY، والاتحادات الطلابية.

وتأتي الجلسة في إطار الاحتفالات باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وفي إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الشباب والرياضة وهيئة الرقابة الإدارية، وفي ضوء إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي أصدرتها الهيئة في مرحلتها الثالثة 2022-2030.

ومن جانبه ، أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته البالغة بالتعاون المستمر والدائم مع هيئة الرقابة الإدارية(الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد)في تنفيذ البرامج والفعاليات المشتركة التي تسعى دوما لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة في الفساد في مراحلها المختلفة، والتي تستهدف النشء والشباب والرياضة .

أكد وزير الشباب والرياضة أنه من خلال التعاون المشترك سعياً إلى تكامل الجهود المشتركة في مجال نشر قيم الحوكمة ومكافحة الفساد بما يسهم في خلق ثقافة رافضة لكافة أشكال الفساد.