نماذج وزارة التعليم للصف الخامس الابتدائي 2023 عبر موقع الوزارة

يبحث طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، عن رابط الحصول على نماذج امتحانات الاسترشادية، التي أتاحتها وزارة التربية والتعليم، لتدريب الطلاب على شكل أسئلة الامتحانات بالنظام الجديد، عبر محركات البحث جوجل، وذلك استعداداً لاختبارات للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2022.

نماذج الوزارة للصف الخامس الابتدائي 2022.

وتقدم " الدستور"، خلال التقرير التالي، تفاصيل نماذج الوزارة للصف الخامس الابتدائي 2022.

يمكن لطلاب الصف الخامس الابتدائي، بنظام التعليم الجديد، من جميع محافظات الجمهورية، الدخول على رابط النماذج الاسترشادية للصف الخامس الابتدائي من خلال الضغط على الرابط التالي هنا.

ويقوم الطالب باختيار المادة التي يريد الحصول على النموذج الاسترشادي الخاص بها وتشمل المواد التالية :

اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية أو العلوم أو الساينس أو الرياضيات أو الماث أو الدراسات الاجتماعية او تكنولوجيا المعلومات أو تربية دينية الإسلامية والمسيحية.

اختبارات المهام الأدائية

وانتهى طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي من أداء اختبارات المهام الأدائية في جميع مدارس الجمهورية، بجمع المواد الدراسية الرسمية.

جدير بالذكر، أن الطلاب يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، منتصف شهر يناير المقبل، في جميع المحافظات، وفقا لجداول الامتحانات التي وضعتها مديريات التربية والتعليم.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على واضعي أسئلة امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي، على ضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، وأن تعتمد الأسئلة على نظام التعليم الجديد الذي يعتمد على الفهم والتحليل وليس الحفظ والتلقين.

وتابعت الوزارة، أن يكون التصحيح تحت إشراف الإدارة التعليمية لمعرفة مستوى الطلاب في نظام التعليم الجديد.