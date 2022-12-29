جامعة الإسكندرية تعلن ترشيحاتها لجوائز الدولة

وافق مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، على ترشيحات الجامعة لجوائز اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لعام 2022.

وجاءت الترشيحات على النحو التالي:

• الدكتور عصمت محمد حسين حجازي- الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة لجائزة النيل فى العلوم فرع العلوم الزراعية.

• الدكتور سعيد السيد اسماعيل الخامي- الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة لجائزة النيل فى مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة فرع العلوم الهندسية.



• الدكتور منال فوزي احمد عبد الوهاب- الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم لجائزة المرأة التقديرية فى مجال المياه والطاقه والعلوم البيئية.

• الدكتور أيمن صادق احمد محمود الفحام- الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم لجائزة الدولة للتفوق فى مجال العلوم الاساسية " العلوم الكيميائية ".

• الدكتور أحمد عبد الرحيم حسين عبد المنعم- الأستاذ بمعهد الدراسات العليا والبحوث لجائزة الدولة للتفوق فى مجال العلوم الأساسية "العلوم البيولوجية".

كما وافق المجلس على ترشيحات الجامعة لجوائز المجلس الأعلى للثقافة لعام 2023 وذلك على النحو التالي:



• الدكتور عبد السلام عيد عيد إبراهيم- الأستاذ المتفرغ بكلية الفنون الجميلة لجائزة النيل للمبدعين المصريين فى مجال الفنون.

• الدكتور عزة محمد أبو السعود- الأستاذ المتفرغ بكلية الفنون الجميلة لجائزة الدولة التقديرية فى مجال الفنون.



• الدكتور فوزي سعد محمد عيسي- الأستاذ المتفرغ بكلية الآداب لجائزة الدولة التقديرية فى مجال الآداب.

• الدكتور اسماعيل ابراهيم جمعه – الأستاذ المتفرغ بكلية التجارة لجائزة الدولة التقديرية فى مجال العلوم الاجتماعية.

• الدكتور احمد عبد السلام مختار سليم – الأستاذ بكلية التجارة لجائزة الدولة للتفوق فى مجال العلوم الاجتماعية.

كما ووافق المجلس على بروتوكول التعاون العلمي والبحثي بين جامعة الإسكندرية والكلية الفنية العسكرية، وتجديد اتفاقية التعاون المشتركة بين جامعة الإسكندرية (كلية السياحة والفنادق) والمعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة - فرنسا، وإتفاق التعاون العلمي والأكاديمى بين جامعة الإسكندرية وجامعة ولاية بومان موسكو الحكومية الفنية (معهد الدراسات العليا)، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة حلوان لتعزيز التعاون فى جميع المجالات ذات الأهداف والاهتمام المشترك.

ترقية ٢٩ عضو هيئة تدريس

ووافق المجلس على ترقية ٢٩ عضو هيئة تدريس، ٧ إلى وظيفة أستاذ، ٢٢ إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين ٩ مدرس، بالإضافة إلى منح ٨٢ درجة دكتوراة و١٣٧ درجة ماجستير فى التخصصات العلمية المختلفة.