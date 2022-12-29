مجلس جامعة الإسكندرية يكرم المشاركين في إنشاء مركز التصنيع الرقمي

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، خلال انعقاد مجلس الجامعة، على عمداء الكليات ضرورة المتابعة اليومية لسير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول والتى انطلقت داخل عدد من كليات الجامعة، وتواجد أعضاء هيئة التدريس فى قاعات الإمتحانات لتحقيق الانضباط المنشود، وتواجد رؤساء اللجان، وانتظام حضور الملاحظين داخل لجان الامتحانات، والعمل على توفير الأجواء المناسبة وكافة سبل الرعاية للطلاب أثناء أداء امتحاناتهم، وإلتزامهم بالقواعد المقررة.

وكرم المجلس الدكتور محمد مكي، الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة، تقديراً لدوره فى إنشاء مركز التصنيع الرقمي التابع لمركز المحركات بـ "الهيئة العربية للتصنيع"، والذى سيتم الاستفادة من إنتاجه في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري،

وقدم الدكتور «قنصوة» الشكر لعميد كلية الهندسة والفريق المشارك للدكتور محمد مكى، مؤكدًا أن مركز التصنيع الرقمى يعد خطوة هامة نحو تعميق وتوطين الصناعة المحلية.

ومن جهته، قدم الدكتور مكى الشكر لمجلس الجامعة على هذا التكريم، لافتاً إلى أن ما أستمع إليه خلال المجلس وما تم طرحه من رؤي وأفكار يعطي الأمل فى تحقيق مستقبل أفضل لمصر والمصريين.

شهادة الأيزو للجامعة

كما تسلم رئيس الجامعة شهادة نظم إدارة الجودة للإدارة العامة للجامعة "الأيزو"، من المهندس عمرو الحلو رئيس فريق المراجعين من شركة GIC الأمريكية المانحة لشهادات الأيزو المختلفة، بعد أن تمت الموافقة على إعادة منح الشهادة للجهاز الإدارى للجامعة للعام الثامن لتصبح صالحة لمدة ثلاث سنوات قادمة على أن تتم المراجعة السنوية لتطبيق الشهادة.

تجديد الاعتماد لكلية الطب

وهنأ المجلس كلية الطب لحصولها على تجديد الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للمرة الثالثة، والذي يعد اعتماداً دولياً بعد أن طبقت الكلية معايير المنظمة الدولية التعليم الطبى WFME والتي اعترفت بأن معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد تتوافق مع المعايير الدولية التعليم الطبي.

كما أعلن رئيس الجامعة عن تعيين مساعدين لعمداء ووكلاء الكليات من الكوادر الشبابية وتكليفهم بملفات ومهام يقوموا بإنجازها خلال فترة عملهم كمساعدين، وتدريبهم وتنمية المهارات القيادية والإدارية لديهم بحيث يمكن الاعتماد عليهم فى المستقبل، وذلك فى إطار تأهيل وبناء الكوادر الإدارية للمناصب القيادية بالكليات.

ووافق المجلس على إنشاء برنامجى دبلوم وماجستير علم الصيدلة الجينى وهى درجة بينية بين قسمى الكيمياء الحيوية الصيدلية وعلم الأدوية والسموم، كما وافق المجلس على إنشاء برنامجى دبلوم المهنية فى التربية فى تخصص القيادة المدرسية، وتخصص معلمة الفصل.

وكرم المجلس الدكتورة نفرتيتي حسن زكي، عميد كلية التمريض، بمناسبة انتهاء فترة العمادة، تقديراً لجهودها للنهوض بالكلية خلال فترة عملها.

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