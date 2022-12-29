الخميس 29 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور للجملة.. انخفاض الطماطم

خضروات
خضروات

استقرت أسعار الخضروات بالأسواق اليوم الخميس.

 وجاءت الأسعار كالتالي:

 

أسعار الخضروات اليوم الخميس :

سعر الطماطم بين3.5 : 5.5جنيهات للكيلو (قفص).

سعر البطاطس بين 4 : 8 جنيه للكيلو (شوال).

سعر البصل بـ4: 6.5 جنيه للكيلو (شوال).

سعر الكوسة من 5 : 8 جنيهات للكيلو (قفص).

سعر الجزر من 2.5 : 5.5 جنيه للكيلو (شوال).

سعر الفاصوليا من4 : 9 جنيهات للكيلو (شوال- تكنة بلاستيك).

سعر الباذنجان البلدي 4 : 6 جنيهات للكيلو.

سعر الباذنجان الرومي 2.5: 4.5 جنيهات للكيلو (شوال- كرتونة- قفص).

سعر الباذنجان الأبيض من 4.5 :7.5جنيهات للكيلو (شوال- قفص).

سعر الفلفل الرومي بلدي 6 : 9 جنيهات للكيلو (قفص- شوال).

سعر الفلفل الرومي صوب 7 : 10 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل حامي بلدي من 6 : 9 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل الألوان من 14 : 20 جنيهًا للكيلو (قفص).

سعر الملوخية بين 2.5 :5.5 جنيهات للكيلو (قفص 16 كيلو).

سعر الخيار صوب 4 : 7جنيهات للكيلو (قفص 22 كيلو).

سعر الخيار بلدي 2.5: 4.5 جنيهات للكيلو (قفص 22 كيلو).

أسعار البامية من 18 : 22 جنيهًا.

سعر القلقاس من 4 : 6 جنيهات للكيلو (شوال).

أسعار الثوم من 7 : 11 جنيهًا للكيلو (شوال- كرتونة).

سعر اللفت 1.5 : 2.5 جنيه للكيلو (شوال).

أسعار البنجر 2 : 4 جنيهات للكيلو (شوال 55 كيلو).

أسعار البطاطا 2 : 4 جنيهات للكيلو.

أسعار زيتون تفاحي 17 : 27 جنيهًا للكيلو.

أسعار السبانخ 5 : 6 جنيهات للكيلو.

سعر بصل أخضر 6 جنيهات.

سعر البسلة 8 : 12 جنيهًا.

أسعار زيتون عزيزي لكويد 14 : 24 جنيهًا للكيلو

أسعار الخس 6 : 10 جنيهات للكيلو (الربطة 3 كيلو).

سعر خس الكابوتشي 5 : 8 جنيهات (الربطة 3 كيلو).

سعر الكرنب 2.5 : 3.5 جنيه (القطعة).

سعر كرنب سلطة 8 جنيهات (الواحدة 2 كيلو).

سعر كرنب أحمر 6.5 جنيه (الواحدة كيلو).

سعر القرنبيط 3 : 4 جنيهات (الواحدة 2 كيلو).

سعر البروكلي 5 : 8 جنيهات.

سعر فجل أحمر 3 : 4 جنيهات (الرابطة كيلو)

شبت 40 : 50 جنيهًا للكيلو (100 ربطة).

بقدونس 40 : 50 جنيهًا للكيلو (100 ربطة).

جرجير 40 : 50 جنيهًا للكيلو (100 ربطة).

كسبرة 40 : 50 جنيهًا للكيلو (100 ربطة).

سجل سعر نعناع 7.5 جنيه للكيلو (100 ربطة).

سجل سلق 7.5 جنيه للكيلو (10 ربطات كيلو).

سعر قرع عسل 18 : 24 جنيهًا (القطعة 6 كجم).

سعر عيش الغراب 80 جنيهًا (الطبق 250ج).

وبالنسبة للأعشاب فقد تراوح سعر الزنجبيل 40 : 60 جنيهًا للكيلو (قفص).

أسعار الخضروات اليوم أسعار الخضروات أسعار الخضروات اليوم الخميس سعر الطماطم سعر البطاطس سعر البصل

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

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