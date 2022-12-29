الخميس 29 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

برلماني يُكرم ذوى الهمم بالسادات ويؤكد: في عقل وقلب القيادة السياسية

جريدة الدستور

أكد النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن ذوى الهمم في عقل وقلب القيادة السياسية، مؤكداً أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي حضور حفل قادرون باختلاف في نسختها الرابعة ولقاءه مع أصحاب الهمم هو رسالة جبر خواطر ودعم غير مسبوق لذوى الاحتياجات الخاصة لتأهيلهم ودمجهم في المجتمع.

وقال النائب أحمد أبو زيد خلال مشاركته بحفل اليوم العالمى لأصحاب ذوى الهمم بمدرسة التربية الفكرية بمدينة السادات أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى اهتماماً كبيراً لذوي الاحتياجات الخاصة ويحرص على جبر خواطرهم وتلبية احتياجاتهم والاستماع دائما لوجهات نظرهم ومشكلاتهم وطلباتهم ودفع بهم ليأخذوا مكانتهم وسط المجتمع بشكل طبيعي دون إهمال أو اقصاء، وهو أمر يستحق الشكر والتقدير.

وأشاد النائب أحمد أبو زيد بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى والإجراءات التنفيذية التي وجه مختلف مؤسسات الدولة بها للتيسير على ذوى الهمم، خلال الفترة المقبلة في العديد من قطاعات الدولة المختلفة بالنسبة لصرف المعاش وكارت الخدمات المتكاملة، وفيما يخص وزارة الشباب والرياضة، ووزارة الإسكان، والخدمات الصحية والعلاجية، وقطاع النقل لتلبية كافة مطالبهم واحتياجاتهم المجتمعية، وكذلك تدريب وتشغيل الشباب من ذوى الهمم لصقلهم بمتطلبات سوق العمل، في مختلف قطاعات التشغيل مما يفتح لهم آفاق المستقبل.

وشارك في تكريم ذوى الهمم بمدينة السادات كلا من المهندس رجب سلمان رئيس جهاز مدينة السادات والمهندس جمال الدسوقي نائب رئيس جهاز مدينة السادات والأستاذ محمد نصر - أمين تنظيم حزب مستقبل وطن السادات، والدكتورة ثناء محمود - مدير الادارة التعليمية بالسادات، وعدد من الشخصيات العامة بمدينة السادات، والعاملين بمدرسة التربية الفكرية بالسادات، وشباب حزب مستقبل وطن السادات.

النائب أحمد أبو زيد مجلس النواب لجنة الإسكان ذوي الهمم القيادة السياسية

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