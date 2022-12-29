واشنطن: سنواصل الضغط على روسيا للإفراج عن الجندى السابق فى البحرية

قالت الولايات المتحدة إنها ستواصل الضغط من أجل الإفراج الفوري عن الجندي السابق في البحرية الأمريكية بول ويلان المعتقل في روسيا، في كل فرصة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بمناسبة مرور 4 سنوات على اعتقال الأمريكي بول ويلان في روسيا، ملتزمون بإعادة ويلان إلى أرض الوطن وجميع الرهائن الأمريكيين والمعتقلين المحتجزين ظلمًا في جميع أنحاء العالم.

ووفقًا لما نقلته وسائل إعلام عالمية قال بلينكن: "يصادف اليوم مرور أربع سنوات قضاها بول ويلان محتجزًا ظلمًا بعيدًا عن عائلته يعاني من محنة لا يمكن فهمها".



وشدد بلينكن على أن الولايات المتحدة لن تألو جهدًا لتأمين الإفراج عن ويلان حتى يعود إلى موطنه مع عائلته حيث ينتمي.



وول ستريت جورنال: الصراع فى أوكرانيا كشف مدى اعتماد أوروبا على قرارات واشنطن

وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال، الأربعاء، بأن الصراع في أوكرانيا كشف عن مدى اعتماد الدول الأوروبية على القرارات التي تتخذها الإدارة الأمريكية.

وأشارت الصحيفة في مقال نشرته على موقعها الإلكتروني، الأربعاء، إلى أن الأحداث الجارية في أوكرانيا وحدت الدول الأوروبية في معارضة روسيا، لكن الأزمة أزاحت الستار عن مدى تبعية واعتماد الدول الأوروبية على الولايات المتحدة أكثر من أي وقت مضى.

وأضافت الصحيفة أنه بالرغم من الدعم الواسع الذي تتلقاه كييف من البرتغال ووصولًا إلى بولندا، بقي الحلفاء الأوروبيون يتابعون واشنطن، ويلتزمون بالمسار الذي تحدده إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أرسل بدوره مؤخرًا إشارات متناقضة عن الحاجة لدفع كييف للمفاوضات.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من وعود قادة الاتحاد الأوروبي الأخيرة بتخصيص مليارات اليورو لدعم كييف، إلا أنهم ما زالوا مجبرين خلال الأشهر القادمة على اتباع الإشارات التي ستصدر عن واشنطن فيما يتعلق بالقضايا الاستراتيجية.