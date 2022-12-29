المصرى يواجه أسوان فى السويس بشعار الصحوة مستمرة

يحل أسوان ضيفا على فريق المصري البورسعيدي في الخامسة مساء اليوم باستاد السويس الجديد في الأسبوع العاشر للدوري الممتاز.

المصري بقيادة حسام حسن يحتل المركز العاشر برصيد 11 نقطة من انتصارين وخمسة تعادلات وهزيمتين وسجل 8 أهداف ودخل مرماه عشرة أهداف وجمع خمس نقااط من أخر ثلاث مباريات بالفوز على الإسماعيلي والتعادل مع حرس الحدود والمقاولون ويسعى لمواصلة الانتصارات والوصول للنقطة 14 والتقدم للمركز السابع ورغم الغيابات المؤثرة نجح الفريق في الفوز على الإسماعيلي في الأسبوع التاسع ومع ذلك حذر حسام حسن لاعبيه من الاستهانة بالفريق الأسواني الذي قدم عروضا طيبة وحقق نتائج ايجابية في الفترة الأخيرة وطالبهم بمواصلة الانتصارات لاسعاد جماهير بورسعيد.

على الجانب الآخر يحتل أسوان بقيادة أيمن الرمادي المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط من ثلاثة انتصارات و6 هزائم وسجل 9 أهداف ودخل مرماه 11 هدفا وجمع 9 نقاط من أخر خمس مباريات بالفوز على فاركو وسموحة وانبي والهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا وبيراميدز ويسعى لتحقيق نتيجة ايجابية وعدم العودة للهزائم مرة أخرى.

أيمن الرمادي المدير الفني لأسوان اختار 22 لاعبا في قائمة المباراة وهم : عمرو حسام وخالد وليد ومحمد مصطفى ميدو وإسلام صلاح وأحمد كاستيلو وإسلام جمال وعلي فتحي وأحمد دحروج وأحمد بلية والحسيني سمير ورافائيل أياجوا وعبد العزيز موسى ومحمود صلاح وجمال السعيد وأحمد خالد وأحمد بلحاج وعماد فتحي ومحمد حمدي زكي وماليك إيفونا ومحمد ناجي جدو وباي كمارا وديلسون كاموني.

ويغيب عن أسوان المدافع محمد عطوة وأحمد حمودي ومصطفى عبد الرسول ومصطفى عناني.

يدير المباراة طارق مجدي ويساعده أحمد الفار وهشام عبد المطلب ومعهم محمود ناصف حكما رابعا ومحمد نهاد حكم فيديو وعمر فتحي مساعد حكم فيديو.