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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 29-12-2022 فى الدورى المصرى والدوريات الأوروبية

كرة القدم
كرة القدم

يبحث عشاق الساحرة المستديرة اليوم الخميس، عن مواعيد المباريات، حيث تشهد مباريات اليوم قمة نارية فى الدوري المصري بين الزمالك والإسماعيلي، من جهة آخري يترقب عشاق كرة القدم عودة منافسات بطولة الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم موسم 2022-2023، بانطلاق منافسات الجولة 15 التي ستشهد على العديد من المواجهات القوية، ويستعرضها لكم الدستور فى السطور التالية.

 

مواعيد مباريات اليوم الخميس في الدوري المصري الممتاز 29-12-2022

موعد مباراة المصري البورسعيدي وأسوان فى الدوري المصري

الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة و6:00 بتوقيت مكة المكرمة.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي فى الدوري المصري

الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة و8:00 بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري اليوم الخميس 29-12-2022

وتنقل أحداث مباريات الدوري المصري الممتاز، عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس، التي تعد الناقل الحصري والوحيد لأحداث مباريات البطولة المحلية المصرية في الوطن العربي.

 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني الممتاز اليوم الخميس 29-12-2022

موعد مباراة جيرونا ضد رايو فاييكانو فى الدوري الإسباني

الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:00 بتوقيت مكة المكرمة.

موعد مباراة ريال بيتيس ضد أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

الساعة 8:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:15 بتوقيت مكة المكرمة

 

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد إلتشي في الدوري الإسباني

الساعة 10:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:30 بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإسباني اليوم الخميس

وتنقل أحداث مباريات بطولة الدوري الاسباني الممتاز، عبر شاشة قنوات beIN SPORTS القطرية التي تعد الناقل الحصري والوحيد لأحداث مباريات الليجا، في الوطن العربي والشرق الأوسط.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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