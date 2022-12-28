الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

خبير تحكيمي يكشف صحة هدف الأهلي الملغي أمام سيراميكا.. وهل استحق معلول ركلة جزاء؟

الأهلي وسموحة
الأهلي وسموحة

تحدث الخبير التحكيمي أحمد الشناوي، عن الحالات التحكيمية المثيرة للجدل في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الحكم إبراهيم نور الدين قد أدار مباراة الفريق في الجولة العاشرة من عمر الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وقال أحمد الشناوي في تصريحات تليفزيونية: “ قرار إلغاء هدف الأهلي صحيح والتسلل موجود”، مضيفا: "أما عن مطالبة الأهلي بركلة جزاء، فلا يوجد خطأ على لاعب سيراميكا، الالتحام كان طبيعيًا بين اللاعبين".

وأردف: "لا توجد مخالفة على أحمد رمضان بيكهام خلال تسجيل هدف سيراميكا والقرار باحتساب الهدف كان صحيحًا".

وواصل حديثه: "أما عن ركلة جزاء الأهلي فهي صحيحة والمخالفة على مدافع سيراميكا كانت حاضرة".

واستطرد: "أما عن مطالبة لاعبي الأهلي بالحصول على ركلة جزاء بسبب وجود لمسة يد فالتصوير لم يوضح هل كانت الكرة ركلة جزاء أم لا".

وأتم تصريحاته: "أما عن مطالبة  علي معلول بركلة جزاء فالمخالفة موجودة، لاعب سيراميكا أعاق تقدم لاعب الأهلي، وكان يجب على حكم الفيديو استدعاء الحكم، لأن الإعاقة واضحة باليد والقدم من لاعب سيراميكا".

الاهلى سيراميكا كليوباترا على معلول الدورى المصرى

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