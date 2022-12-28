هل يمكن أن يموت الإنسان من الخوف؟

علق الدكتور جمال سامي، أستاذ جراحة القلب بجامعة عين شمس، على الحادث المأساوية، حيث لقيت طبيبة مصرية مصرعها إثر إصابتها بسكتة قلبية بعد مطاردة كلاب ضالة لها بالشارع أثناء سيرها في منطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "مصر جديدة "، مع الإعلامية إنجي أنور، والمُذاع على فضائية "etc" مساء الأربعاء، أن الناس عندما يشعرون بحالة من الخوف الشديد، تقفز لديهم عوامل الاستجابة للمؤثرات الخارجية بشدة، وربما تكشف هذه الحقيقة استفادة البشر في وقت مبكر من هذه الميزة عند مواجهتهم تهديدات من وحش معتدٍ، حيث تمنحهم عوامل الاستجابة السريعة من جانب الأدرينالين الضروري إما لمقاومة المُعتدي أو للهرب من مكان وجوده.

وتابع: "في هذه الحالة يُعد اندفاع الأدرينالين استجابة لا إرادية، يسيطر عليها الجهاز العصبي اللاإرادي، وتكون عادة مصحوبة بارتفاع في معدل ضربات القلب، مع اتساع في حدقة العين، وزيادة في تدفق الدم إلى العضلات".

وأكد أن زيادة مستويات الأدرينالين يمكن أن تؤدي إلى تلف القلب والموت من الخوف، موضحاً أن الأدرينالين عند انطلاقه يتسبب في فتح قنوات للكالسيوم بداخل القلب، فيندفع الكالسيوم من خلالها في خلايا القلب.

وأردف أن هذا الأمر الذي يسبب انكماش عضلة القلب بشدة، وفي حالة الهلع أو الخوف الشديد لا يتوقف الكالسيوم عن التدفق، وبالتالي فإن عضلات القلب لا يمكنها الاسترخاء، ويتطور ما يسمى بعدم انتظام ضربات القلب، المعروف باسم "الرجفان البطيني.