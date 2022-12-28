رئيس مياه القناة: إجراءات التشغيل القياسية والسلامة والصحة المهنية أولوية أولى

عقد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اجتماعاً شهده رؤساء القطاعات الجغرافية والمناطق بمحافظات القناة الثلاث (الإسماعيلية - السويس - بورسعيد) ورئيس قطاع التشغيل والصيانة ومدير عام المكتب الفني ومدير عام السلامة والصحة المهنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة أعمال الصيانة وإجراءات التشغيل القياسية بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي بالقطاعات والمناطق؛ للتأكد من كفاءة التشغيل المثلي، وإجراءات السلامة والصحة المهنية للعاملين ومراعاة الصحة العامة للمواطنين.

وأكد رئيس الشركة على ضرورة اتباع الإجراءات القياسية والهندسية فى كافة الأعمال الخاصة بالصيانة ومشروعات الاحلال والتجديد.

كما أكد أهمية اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، فى كافة مواقع العمل أثناء الإصلاح والصيانة أو تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، حفاظًا على سلامة المواطنين والعاملين.

وشدد اللواء عبدالحميد عصمت على تكثيف المجهودات التي تبذلها القطاعات والمناطق في ملف تقليل الفاقد، من خلال تطوير منظومة التشغيل والصيانة، وتنفيذ عمليات الإحلال والتجديد، وإدارة شبكات مياه الشرب، بالإضافة إلى تركيب العدادات مسبوقة الدفع، وتفعيل دور اللجان وزيادة عددها لمواجهة ومنع التعدى على الشبكات، للحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها.