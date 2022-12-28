محافظ مطروح: تطوير مدرسة تعليم مجتمعي في براني لخدمة 140 طالب وطالبة

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح علي الانتهاء من رفع كفاءة وتطوير مدرسة التعليم المجتمعي بمنطقة العنبة على بعد 15 كم جنوب براني مما يساعد على منع التسرب من التعليم.

وأوضح العميد ياسر عامر رئيس مدينة براني أن التعليم المجتمعي للمرحلة الابتدائية بعدد 140 طالب حيث تم تطوير المدرسة من فصول ودورات مياه وفرشها بعدد 30 مقعد مدرسي.

وكانت قد استقبلت مكتبة مصر العامة بسيوة الثلاثاء، عدد من مدارس الواحة وذلك في إطار توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالتنسيق مع الإدارة التعليمية بسيوة لتنظيم رحلات مدرسية للمكتبة ومتحف البيت السيوي.

وقام الطلاب بالتعرف على أقسام المكتبة وخدماتها، وطبيعة الأنشطة بها ، معبرين عن سعادتهم الكبيرة لوجود صرح كبير يضم المعارف، والأنشطة المختلفة، ويتيح الفرصة لتعلم اللغات والحاسب الآلي، وعقد الندوات وورش العمل.

وأوضح أسامة المرسي مدير عام مكتبة مصر العامة بمطروح والمشرف على مكتبة سيوة أنه تم وضع خطة عمل لتنفيذ دورات تدريبية في مجال الكمبيوتر واللغات خاصة في فترة منتصف العام الدراسى استثمارًا لوقت الفراغ.

وأضاف محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة، أن المكتبة أصبحت مقصدا مهما لأبناء سيوة، وزوار الواحة مما أتاح فرصة كبيرة لتعظيم الاستفادة من حديقة مجلس المدينة، مشيرًا إلى أن هناك دور كبير للمكتبة لتنشئة جيل متسلح بالعمل والمعرفة وقادر على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.