أتلانتا والوادى السعيد.. من البرامج التلفزيونية المتوقعة فى 2023

قدمت صحيفة "الجارديان" البريطانية تقريرا قدمت فيها ما يقرب من 35 برنامجًا تلفزيونيًا يجب مشاهدته سوف تصدر في عام 2023.

عروض وبرامج تلفزيونية في 2023

أتلانتا “Atlanta”

وهوبرنامج تلفزيوني يقدمه الممثل الامريكي "دونالد جلوفر" واقصة الفيلم عبارة عن محاكاة ساخرة عن رسام رسوم متحركة، استولى بطريق الخطأ على ديزني ويريد أن يصنع "الفيلم الأكثر سوادًا على الإطلاق".

الوادي السعيد Happy Valley

حيث سيتم عرض موسم جديد من برنامج الوادي السعيد، حيث أصبحت الرقيب كاثرين كاود أكثر سعادة من أي وقت مضى، وقد اشترت للتو سيارة جيب لتتمكن من القيادة إلى جبال الهيمالايا عندما تتقاعد ولكن الشرير تومي لي رويس على وشك الإفراج عنه من السجن.

الأخير منا The Last of Us

كانت لعبة الفيديو The Last of Us، التي تدور حول اثنين من الناجين من البشر يعانون من طاعون الزومبي، لعبة كلاسيكية على الإطلاق، وذلك بفضل تركيزها الشديد على العلاقات بين الأشخاص على الإشباع الفوري لقتل سريع ولكن الآن يتم تحويلها لبرنامج تلفزيوني بواسطة كريج مازن.

استثنائي Extraordinary

وهو برنامج تلفزيوني يقوم على تخيل عالم يتمتع فيه كل فرد بقوى خارقة تمنعك وفي سن 18، يبدأ كل شخص في التمكن من المشي عبر الجدران، والتواصل مع الموتى، والتحول إلى قطة.

باميلا، قصة حب Pamela, A Love Story

وهو برنامج يستعرض السيرة الذاتية ورحلة باميلا أندرسون من نجمة Playboy إلى ملكة Baywatch وهذا الفيلم الوثائقي تم إنتاجه بإذنها الكامل - والذي يضم مقابلات صريحة.

بين العبودية والسير الذاتية والحروب الثقافية.. كتب مقرر صدورها 2023

قدمت صحيفة فاننشال تايمز البريطانية الشهيرة ـ تقريرا قدمت فيه مقترحات لكتب سوف تصدر في 2023 بمناسبة قرب انتهاء العام الحالي.

كتب 2023

كتاب قصة مثيرة: قصة جديدة من حواسنا بقلم أشلي وارد Sensational: A New Story of Our Senses by Ashley Ward.

ويقدم الكتاب المقرر صدوره في 2023، نظرة واسعة النطاق على علم الحواس من كل الزوايا و الرابط الغريب بين حركات أمعاء الكلاب والمجالات المغناطيسية الأرضية - وكيف تشكل أدمغتنا العالم من حولنا.

زوجة باث: سيرة ذاتية لماريون تورنر The Wife of Bath: A Biography by Marion Turner

وتقدم الكاتبة ترنر المزيد من التفاصيل عن شخصية تشوسر المرأة الأكثر شهرة في الأدب الإنجليزي، وتحديدا فترة العصور الوسطى.