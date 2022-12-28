الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

لا يفوتك هذا المساء|توجيهات رئاسية جديدة لـ«قادرون باختلاف».. وإسعاد يونس تخضع لعملية جراحية عاجلة

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تعددت أخبار هذا المساء ما بين ثقافية وفنية واجتماعية، وفي هذا السياق يرصد “الدستور” موجزًا بأبرز أحداث اليوم الأربعاء، في نشرة لا يفوتك هذا المساء.

«نحرص على تقديم يد العون والمساعدة».. أبرز رسائل الرئيس لـ«قادرون باختلاف»

تصدرَّت احتفالية «قادرون باختلاف» لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة في نسختها الرابعة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مؤشرات البحث المُختلفة، كما حازت إعجاب ملايين الأسر المصرية وأظهرت عاطفة متابعيها بعد عرض عدد من النماذج الناجحة والقصص المؤثرة في هذه الاحتفالية الإنسانية.

https://www.dostor.org/4268449

 

«سقطت من على درج السلم».. إسعاد يونس تخضع لعملية جراحية عاجلة

خضعت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، صباح اليوم الأربعاء، لعملية جراحية لتغيير المفصل بالجانب الأيمن من منطقة الحوض بعد سقوطها من على درج سلم منزلها، ما استدعى نقلها بشكل عاجل إلى أحد المستشفيات بأكتوبر.

https://www.dostor.org/4268595

 

نص إحالة النيابة لقاتلة والدتها بمشاركة صديقها لمحكمة الجنايات

حصلت "الدستور" على أمر الإحالة من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات فيما يخلص المتهمة نورهان خليل المتهمة في قتل والدتها بمشاركة صديقها بمساكن الفيروز بمدينة بورفؤاد، حيث ارتكبت الجناية والجنحة المؤثمتين بالمواد 230 و231 و317 أولًا ورابعًا وخامسًا من قانون العقوبات والمواد 1/1 و25  مكرر، 30 / 1 من قانون رقم 394  لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقوانين رقم 165 لسنة 1981، 5  لسنة 2019 و163 لسنة 2022 والبندين رقمي (6 - 7) من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007.

https://www.dostor.org/4268511

 

علي معلول يمنح الأهلي هدف التعادل من ركلة جزاء

منح الدولي التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هدف التعادل لصالح المارد الأحمر في شباك سيراميكا كليوباترا في الجولة العاشرة من ركلة جزاء.

واحتسب الحكم إبراهيم نور الدين ركلة جزاء بعد تهور من محمد شكري الذي تدخل بقوة على كريم فؤاد.

https://www.dostor.org/4268658
 

في مباراة مثيرة.. فيوتشر يستعيد وصافة الدوري بعد الفوز على فاركو

عاد فريق فيوتشر لنغمة الانتصارات مجددا، عقب تخطي فاركو بنتيجة 3-2، على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة العاشرة للدوري الممتاز.

https://www.dostor.org/4268567

 

الأعلى صوتًا محمد كامل شطا.. الناجحون فى انتخابات التجديد النصفى باتحاد الناشرين

انتهت عمليات الفرز منذ قليل باتحاد الناشرين المصريين في انتخابات التجديد النصفي التي يستضيفها الاتحاد بمقره بالدقي.

وأسفرت النتائج عن فوز كل من محمد كامل شطا بـ 120 صوتًا، وعبدالمنعم كامل بـ 105 أصوات، ومحمد عبدالمنعم بـ 93 صوتًا، وأخيرًا نيفين التهامى بـ 79 صوتًا.

https://www.dostor.org/4268440

هذا المساء يفوتك إسعاد يونس عملية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

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