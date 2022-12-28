في مباراة مثيرة.. فيوتشر يستعيد وصافة الدوري بعد الفوز على فاركو

عاد فريق فيوتشر لنغمة الانتصارات مجددا، عقب تخطي فاركو بنتيجة 3-2، على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة العاشرة للدوري الممتاز.

لم تمر غير دقيقتين فقط، واستطاع مروان محسن، تسجيل أول أهداف فيوتشر، بعد تمريرة مهند لاشين لـ"محمد بوبو"، حيث أرسل كرة عرضية يسار منطقة الجزاء قابلها المهاجم بتسديدة مباشرة في شباك فاركو.

وشهدت الدقيقة الـ15، فرصة خطيرة لفاركو، وذلك من ضربة ركنية نفذها أحمد الصغيري على رأس أحمد مودي، الذي سدد كرة تصدى لها جنش حارس فيوتشر بنجاح.

وواصل الفريق البرتقالي هجومه على مرمى فيوتشر، بحثا عن إدراك التعادل، حيث سدد محمود حمادة لاعب الوسط كرة خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت بعيدة عن المرمى، في الدقيقة الـ27.

ومنعت العارضة، هدفا ثانيا لفيوتشر إف سي، بعد تصوبية قوية من جوزيف نجويم، في الدقيقة الـ40.

وفي الدقيقة الـ90+1، يدرك جابر كامل التعادل لفاركو، عقب تمريرة من محمود حمادة للاعب ذاته، حيث سدد الكرة على يسار محمود جنش حارس فيوتشر لتسكن شباكه.

وفي الدقيقة الـ50، يرسل غنام محمد تمريره سحرية لزميله عمر كمال، ليجد نفسه في مواجهة مباشرة مع محمد شيكا حارس فاركو، وضعا الكرة بكل سهولة داخل المرمى، معلنا عن ثاني أهداف فيوتشر.

وعقب تمريرة أرضية جهة اليسار عن طريق جوزيف نجويم، ينجح عمر كمال في تسجيل ثالث أهداف فيوتشر والثاني له بصفة شخصية في الدقيقة الـ59.

وفي الدقيقة الـ85 يحتسب أحمد الغندور، حكم الساحة ضربة جزاء لفاركو عقب لمسة الكرة يد نجويم لاعب فيوتشر داخل منطقة الجزاء، ترجمها الجزائري رزقي حمرون لهدف ثاني للفريق البرتقالي.

وبهذه النتيجة استعاد فيوتشر مركز الوصافة بصفة مؤقتة، برصيد 22 نقطة، لحين انتهاء مباراة الزمالك والإسماعيلي غدا.

أما فاركو يظل كما هو في المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط.