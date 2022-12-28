فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلى فى الدورى

أعلن البرتغالي جيسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفارس الأبيض التي ستخوض مباراة الإسماعيلي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الزمالك والإسماعيلي، غدا الخميس، على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت قائمة الزمالك عودة يوسف أوباما بعد غيابه عن مواجهة المقاولون العرب الماضية.

وضمت قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد- محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد عبدالغني- حسام عبدالمجيد- مصطفى الزناري- حمزة المثلوثي- أحمد فتوح- عبدالله جمعة.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا"- عمرو السيسي- نبيل عماد دونجا- إمام عاشور- يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبدالله "نيمار"- سيف جعفر- محمود عبدالرازق "شيكابالا"- أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سامسون أكينولا- يوسف أسامة نبيه- سيف الدين الجزيري.

الزمالك يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة من 9 لقاءات، حقق الفوز في 6 وتعادل في ثلاثة.

بينما يقبع الإسماعيلي في قاع جدول الدوري المصري بـ6 نقاط فقط، بعد تحقيق فوز وحيد، و3 تعادلات و5 هزائم.