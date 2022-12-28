أثناء استقباله لسفير البوسنة والهرسك.. محافظ أسوان يرحب بدعم العلاقات وزيادة حجم التبادل

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أهمية دعم التعاون المشترك، وخاصة مع الدول الصديقة والمصدرة للحركة السياحية الدولية، وأيضاً التى لها علاقات تجارية وصناعية وتاريخية ممتدة مع مصر.

جاء ذلك أثناء استقبال المحافظ لسفير دولة البوسنة والهرسك صديق سباهيتش، بحضور المهندس كامل مشيل عضو مجلس النواب، والدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظة للسياحة والآثار والهوية البصرية، بالإضافة إلى دينا إبراهيم مسئولة العلاقات الدولية.

وقد رحب اللواء أشرف عطية بدعم العلاقات مع سفارة البوسنة والهرسك لفتح المجال أمام الأفواج السياحية الزائرة لأسوان باعتبارها من أهم المقاصد على خريطة السياحة الدولية لتميزها بتنوع المنتج السياحي، وأيضاً لحفاوة وحسن استقبال أهلها للزائرين، بالإضافة إلى تمتعها بالطقس المشمس والطبيعة الساحرة.

أشار إلى أن العلاقات التاريخية بين الشعبين ساهمت فى زيادة حجم التبادل التجاري، وأيضاً الحركة السياحية، بالإضافة إلى التعاون فى المجالات الثقافية والفنية.

ومن جانبه أعرب صديق سباهيتش عن سعادته بزيارة محافظة أسوان، والتي تتمتع بمقومات سياحية واقتصادية وثقافية متفردة، وهو الذي سيفتح الباب أمام تشجيع حركة السياحة الوافدة من دولة البوسنة والهرسك لها حيث شملت دولته زيارة معبدى أبو سمبل والحديقة النباتية ومتحف النوبة، بالإضافة إلى الجولة النيلية.

وأكد أن العلاقات الثنائية مع مصر تتسم بالصداقة والتعاون المشترك حيث سيتم توقيع مذكرة تعاون مع وزارة السياحة والآثار لمضاعفة حجم حركة السياحة الوافدة للمقاصد السياحية المصرية، وفى مقدمتها أسوان، وفى ختام اللقاء قام محافظ أسوان بإهداء درع المحافظة لسفير البوسنة والهرسك وذلك تعبيراً عن ترحيب أسوان به واعتزازاً وتقديراً بعلاقات الصداقة بين البلدين.

جدير بالذكر أن من جهة أخرى أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بالإسراع بتنفيذ المشروعات الجارية سواء كانت خاصة بالوحدات السكنية أو المرافق العامة أو المينى مول أو المسجد طبقاً للبرامج الزمنية المحددة، جاء ذلك خلال إجتماع متابعة الأعمال الجارية بحي اللوتس بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، ورؤساء ومديرى الشركات والهيئات المنفذة والمسئولة عن المرافق العامة.

وذلك في إطار متابعته المتواصلة للمشروعات السكنية والخدمية والبنية التحتية بحي اللوتس "الإسكان المميز" بالعقاد للوقوف على معدلات الإنجاز فيه، وخاصة أنه كان من المشروعات المتعثرة التي شهدت النور بعد 14 عامًا.