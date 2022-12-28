«تمكين ودمج ودعم».. هدايا الرئيس لـ«أصحاب الهمم» في احتفالية قادرون باختلاف اليوم

تصدرَّت احتفالية «قادرون باختلاف» لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة في نسختها الرابعة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مؤشرات البحث المُختلفة، كما حازت إعجاب ملايين الأسر المصرية وأظهرت عاطفة متابعيها بعد عرض عدد من النماذج الناجحة والقصص المؤثرة في هذه الاحتفالية الإنسانية.

وعلى خط الأمل والحياء الذي أعاده الرئيس عبد الفتاح السيسي لهؤلاء أصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة، من دعم يحظون به على مدار السنوات الماضية، أصدر الرئيس عدَّة توجيهات لأجهزة الدولة المختلفة اتجاه أصحاب الهمم في إطار استراتيجية الدولة لدمج ودعم الموهوبين منهم في المشروعات والقطاعات المختلفة.

وتستعرض «الدستور» أبرز توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لأجهزة الدولة اتجاه أصحاب الهمم وذوي القدرات الفائقة.

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الجهات المعنية بالدولة، باستكمال الإجراءات لتمكين ذوي الهمم ودمجهم في جميع المشروعات والمبادرات القومية التي تقوم الدولة بتنفيذها.

وتابع الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية «قادرون باختلاف»: «أود أن أغتنم هذه الفرصة لأوجه جميع الجهات المعنية بالدولة للعمل على استكمال ما بدأناه معا من خلال تعزيز البرامج والخطط واتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية تستهدف تمكين ذوي الهمم ودمجهم في جميع المشروعات والمبادرات القومية التي تقوم الدولة بتنفيذها في المجتمع».

واستكمل: «لتصبح جهود تمكين أبنائنا وبناتنا من ذوي الهمم جزءا أساسيا من أولويات الدولة التي تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين».

كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي صناديق هيئة قناة السويس والشهداء والمصابين والإسكان ووزارة الدفاع والتأمين الصحي، بدعم صندوق أصحاب الهمم.

وكلف الرئيس السيسي صندوق هيئة قناة السويس بدعم صندوق ذوي الهمم بـ100 مليون جنيه، و100 مليون من صندوق الشهداء والمصابين، و100 مليون جنيه من صندوق التأمين الصحي، و200 مليون من صندوق الإسكان، كما طلب 500 مليون جنيه من الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسحلة، ليصل إجمالي مبالغ الدعم لصندوق ذوي الهمم مليار جنيه.

كما وجه أجهزة الدولة باتخاذ ما يلزم لدمج ذوي الهمم في المشروعات القومية، خلال كلمته باحتفالية "قادرون باختلاف"، منها وزارة التضامن الاجتماعي بإصدار كارت الخدمات المتكامل لذوي الهمم، ووزارة الشباب والرياضة بتكثيف الدعم الموجه للاهتمام بدعم قطاع البطولات الرياضية واكتشاف ذوي الهمم.

كما وجه وزارة الإسكان بتحديد نسبة لذوي الهمم في المشروعات المطروحة في المدن الجديدة، وتكليف وزارة الصحة لإتاحة الخدمات الصحية لذوي الهمم، ووزارة القوى العاملة لتدريب الشباب من ذوي الهمم، وزارة النقل بتوفير كود الإتاحة في وسائل النقل الحديثة لذوي الهمم.

جاء ذلك خلال احتفالية «قادرون باختلاف»، اليوم الأربعاء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي حرص على تقديم التحية والتقدير لأسر الأطفال قائلًا: «أنا أب وعارف كويس أوي اللي عنده أسرة بيبقي مهتم إزاي بأولاده وبيشيل همهم جدًا في كل شيء في الدنيا، ولكن الأمر دا يمتد أكتر لـ(قادرون باختلاف)»، مضيفًا: «مش هنسى أوجه للي معانا هنا واللي في البيوت إحنا مش شايفنهم بس ربنا شايفهم شكرًا ليكوا وكتّر خيركم وربنا يكافئكم على اللي بتعملوه لأولادكم».

كما وجّه الرئيس السيسي رسالة للشعب المصري قائلًا: «عايزين نخلي بالنا من بعض ونبقى دايمًا لو قدرنا نعمل حاجة حلوة نعملها ومنستقلش العمل دا، ونساعد بعض».

وأكد الرئيس السيسي أن الشخص السعيد هو الذي يقف بجانب «قادرون باختلاف».