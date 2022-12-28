نامت على الهواء.. كيف علّق الرئيس السيسي على نوم الطفلة «تاليا»؟

موقف طريف شهدته احتفالية الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنسخة الرابعة من "قادرون باختلاف" التي تقام حاليًا بمركز المنارة الأمر وهو ما أثار حاةل من البهجة والضحك بين الحاضرين وعلى رأسهم الرئيس السيسي، وذلك عندما نامت إحدى الأطفال من ذوي القدرات الخاصة تدعى "تاليا محمد عبد المنعم" 5 سنوات "، والتي كان من المفترض أن توجه رسالة إلى الرئيس، وذلك أثناء تقديم المذيع إبراهيم فايق لها أمام الرئيس.

وانفجر الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضاحكًا عندما تفاجأ بنوم الطفلة ليطلب من المذيع عدم إيقاظها معقبًا على الموقف بطريقة طريفة: “بنتنا اللي جاية نامت، سيبها هي مع ربنا، ومستني معنديش مشكلة ممكن أقعد ساعة، إنتي صاحية يا تاليا؟".

واستيقظت "تاليا" فجأة قائلة "صباح الخير"، ثم يرد الرئيس عليها "صباح النور على البنور، إزيك يا حلوة".

ووجهت “تاليا” تساؤلًا للرئيس السيسي: “إنت عندك أحفاد يا ريس؟”، فأجاب بالإيجاب، لتعقب: “إزاى بتقعد معاهم وإنت مشغول؟”، ليرد الرئيس السيسي عليها: “يوم الجمعة بعد الصلاة بتغدى معاهم فى الغالب وبيبقي فيه فرصة إني أشوفهم وأتكلم معاهم”.

وطلبت “تاليا” من الرئيس التقاط صورة تذكارية معه؛ وتعهد بتلبية الطلب.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، انطلاق النسخة الرابعة من احتفالية "قادرون باختلاف"، لأصحاب الهمم والقدرات الخاصة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، وكان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله إلى مقر الاحتفالية كل من الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس مجلس النواب حنفي جبالي، وشيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة كما بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

واستمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أسئلة أفراد "قادرون باختلاف"، خلال افتتاحه فعاليات "قادرون باختلاف"، اليوم الأربعاء.