كواليس جديدة فى واقعة مقتل طفل على يد والده بالقليوبية

كشفت التحريات الأولية بواقعة مقتل طفل على يد والده بالخصوص، أن المتهم يتعاطى مواد مخدرة، لافتا إلى أنه كان دائم ضرب وتعذيب نجله.

وتبين من التحريات أيضا أن المتهم متزوج مرتين ومنفصل وأن المجني عليه يعيش معه بمفرده عقب انفصال والدته والتي تزوجت من شخص آخر، وأن لديه شقيقان أكبر منه ولكن لا يعيشان معه بسب معاملة المتهم السيئة لهما.

كما كشفت التحريات أن المتهم كان يستغل الطفل معه فى بيع الأنابيب وحملها لتوزيعها على العقارات للأهالي.

بدأت الواقعة، بتلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من قسم شرطة الخصوص بالمحافظة، ببلاغ من الأهالى بمقتل طفل يدعى بدر 6 سنوات، بالضرب المبرح حتى الموت على يد والده بدائرة القسم.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين وفاة الطفل إثر تعدي الأب عليه بالضرب المبرح حتى وفاته بسبب ضياع مفتاح دراجة نارية خاصة به، وتم ضبط المتهم واعترف بارتكابه للواقعة، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.