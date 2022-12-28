برلمانى: الرئيس السيسى حريص على دمج «قادرون باختلاف» فى المجتمع

أشاد النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحرصه على أبناء «قادرون باختلاف»، لدمجهم في الجمهورية الجديدة منذ توليه قيادة البلاد.

وقال النائب مصطفى سالمان، إن إطلاق وزارة التضامن مبادرتين لدعم الأشخاص من ذوي الهمم، ودمجهم بالمجتمع ليصبحوا مشاركين فاعلين، يؤكد أن مستقبل البلاد يكمن في تعاون الجميع لتحقيق التنمية الشاملة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المبادرة الأولى تحت عنوان الإتاحة وكسب العيش، بشأن توفير الحياة الكريمة وسبل الإتاحة للأشخاص من ذوي الهمم، أما المبادرة الثانية لدعم ذوي الهمم، تأتي تحت عنوان أحسن صاحب، وهي مبادرة عالمية تهدف لإنهاء العزلة للقادرين باختلاف وذلك بتنمية العلاقات بين الأشخاص ذوي الهمم وغيرهم من غير ذوي الهمم، لتمكينهم في العمل والحياة بشكل عام.

وناشد النائب جميع المؤسسات والمصالح والمستشفيات والنوادي وغيرها، في المساهمة والتعاون في العمل على إتاحة المكانية كلًا على تكلفته الخاصة، وأيضًا قطاع التوظيف أن يقوم بتحمل توظيف الأشخاص من ذوي الهمم بنسبة 5%، وفقًا لما يقره القانون المصري، حتى يصبح الأشخاص من ذوي الهمم بالفعل قادرين باختلاف.

وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، احتفالية "قادرون باختلاف"، كما شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من قيادات الدولة، بالإضافة إلى عدد من ضيوف مصر من الخارج أبرزهم عبدالله عبدالعالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بدولة الإمارات.

وأنشأت وزارة التضامن الاجتماعي أول صندوق لدعم ذوي الهمم تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت اسم "صندوق عطاء"، والذى يختص بخدمة وتمكين الأشخاص ذوي الهمم وتوفير البيئة والمناخ الدامج لهم للازدهار والعيش باستقلالية من خلال تمويل مشروعات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات الحكومية.