محافظ بورسعيد يستقبل سفير جمهورية بيلاروس لبحث سبل التعاون

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، سفير جمهورية بيلاروس لدى مصر "سيرجي تيرينتيف"، على رأس الوفد المرافق، وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد، ضمن زيارته للمحافظة، في إطار دعم وتعزيز سبل التعاون بين المحافظة وجمهورية بيلاروس وتبادل مزيد من الخبرات في مختلف المجالات، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد.

ورحب اللواء عادل الغضبان، بسفير جمهورية بيلاروس لدى مصر، مستعرضًا عددًا من المشروعات القومية والصناعية والاقتصادية، التي تشهدها المحافظة مؤخرًا، كما أهدى محافظ بورسعيد درع المحافظة لسفير جمهورية بيلاروس لدى مصر فى إطار دعم العلاقات والتعاون بين الجانبين.

وخلال اللقاء، تم عرض فيلم قصير يتضمن إنجازات محافظة بورسعيد على كل الأصعدة، وتناول المحافظ بالشرح جهود الدولة المصرية على أرض بورسعيد في مختلف المجالات، مؤكدًا أن بورسعيد كانت نقطة انطلاق لكبرى المشروعات القومية التي شهدتها الدولة لتحقيق خطوات التنمية المستدامة.

واستعرض المشروعات الصناعية بجنوب وشرق بورسعيد، والكيانات الاقتصادية الجديدة التي ساهمت في دعم السوق المحلي، وفتح أسواق مصرية في العديد من الدول، مؤكدًا دعمه الكامل لسبل التعاون مع جمهورية بيلاروس.

من جهته، أشاد سفير جمهورية بيلاروس لدى مصر، بالطفرة المنفذة على أرض بورسعيد، مؤكدًا ترحيب دولته بسبل تبادل الخبرات مع الجانب المصري، ويتطلع لمزيد من أوجه التعاون مع الدولة المصرية في عدد من المجالات.