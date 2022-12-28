المشدد 6 سنوات لعاطل يتاجر فى المخدرات بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامه بحيازة مواد مخدرة وسلاح نارى دون ترخيص.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي، وعضوية المستشارين وائل عمر الشحات، ومحمد عبدالعظيم السيد، ومحمد مصطفى السيد، وسكرتارية نبيل شكري، ومحمد إبراهيم.

تعود أحداث القضية بورد معلومات سرية لضباط مباحث مركز شرطة ديرب نجم، بقيام "متولى. أ"، عاطل، لاتجاره في المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات القانونية وإذن النيابة العامة، تمكنت مأمورية من ضبطه وبحوزته مواد مخدرة من جوهر مخدر الهيروين ومخدر البانجو" القنب" وسلاح نارى فرد خرطوش للدفاع عن تجارته غير المشروعة.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وبالعرض على النيابة العامة بجنوب الزقازيق، قررت إحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.